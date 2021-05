'Idemo s prijedlogom neradne nedjelje, to je potez u duhu naše tradicije i kulture'

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća.

- Održali smo sadržaju sjednicu gospodarskog vijeća. Najvažnije je da smo raspravili tri važne teme. Prvo ministar Aladrović i ja dali smo izvješće o socijalnom summitu koji je održan u Portu. Hrvatska je u proteklih 15-ak mjeseci s čvrstim angažmanom očuvala radna mjesta - rekao je Plenković.

Razgovaralo se i o državnim potporama poduzetnicima i ulagačima.

- Druga tema bila je pitanje smjernica za regionalne državne potpore na temelju dokumenta Komisije. Hrvatska je bila podijeljena na dvije regije, kontinentalnu i jadransku. Potpore su bile za sve jednake. Napravili smo novu statističku kartu Hrvatske, podijeljena je na jadransku, panonsku Hrvatsku, sjever Hrvatske te na grad Zagreb. U panonskoj Hrvatskoj potpore idu s 25 posto na 50, u sjevernoj Hrvatskoj isto, u jadranskoj na 40, u gradu Zagrebu s 25 na 35. Sve regije su dobitnici, koristi za ulagače će biti veće. Ovaj intenzitet se za 10 posto diže kada je riječ o srednjim i malim poduzetnicima. Slično je na natječajima po energetskoj učinkovitosti - kazao je Plenković.

- Treća tema bio je zakon o trgovini. Danas smo o tome razgovarali sa sindikatima i poslodavcima. Tri su temeljena načela. Prvo da se zabrani rad nedjeljom no da se omogući do 16 nedjelja u godini, time vodimo računa o Hrvatskoj kao turističkoj zemlji. Ovo je potez koji je u duhu naše tradicije i kulture i koji je dobar za nukleus hrvatskog društva, to je hrvatska obitelj - kazao je Plenković.

- Ovaj prijedlog je balansiraniji i primjereniji nego što su bili različiti prijedlozi u prošlosti - dodao je.