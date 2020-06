'U Đakovu je manji broj novozaraženih, građani trebaju držati distancu i održavati higijenu'

Zbog više od stotinu zaraženih koronavirusom u Đakovu u posljednjih tjedan dana, taj grad će večeras posjetiti i premijer Andrej Plenković, koji je danas, inače, u obilasku Slavonije i druženju s kandidatima HDZ-a u IV. izbornoj jedinici.

- Želim danas, kada sam u Osječko-baranjskoj županiji, neposredno vidjeti kakva je situacija u Đakovu, dati potporu, razumijevanje i vidjeti koje su to mjere koje se mogu na mikro razini grada Đakova poduzeti, kako bismo spriječili daljnje širenje zaraze - rekao je Plenković u Osijeku, odakle se nešto poslije 18 sati uputio prema Đakovu.

Premijer Plenković iskomentirao je izjavu ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković koja je, nakon informacije kako je putnicima iz te zemlje onemogućen i tranzitni prolaz kroz Hrvatsku, izjavila kako će već sutra predložiti recipročne mjere Hrvatskoj.

- Zvao sam najprije ministra unutarnjih poslova da vidim je li to točno, on nije imao taj podatak. Potom sam razgovarao i s ministrom vanjskih poslova, koji je u međuvremenu već razgovarao s ministricom Turković. Bosna i Hercegovina i Hrvatska su upućeni jedni na druge, dakle mi moramo oboje napraviti maksimalne napore da smanjimo intenzitet novozaraženih, radi sigurnosti i naših građana i građana u BiH. I s te strane ćemo voditi dijalog, a čim to epidemiološka slika dopusti, mjere će biti ukinute - kazao je Plenković u Osijeku.

Plenković je odgovorio i na prozivke oporbe da se u Hrvatskoj dovoljno ne testira na koronavirus, kao i na izjavu SDP-ova Branka Grčića kojom pita tko će obuzdati epidemiološku situaciju u slučaju da je Plenković ipak pozitivan na koronavirus.

- Meni je iskreno žao da oporbena stranka u kampanji nastoji poništiti kredibilitet Stožera civilne zaštite, epidemiologa, infektologa, virologa, ljudi koji su eksperti. Nije dobro ako nam političari, nadriliječnici ili specijalisti nekih drugih disciplina počnu dijeliti savjete, umjesto da slušamo one koji su nam pomogli da savladamo koronu u prvom valu njezina izbijanja. Za razliku od njih, mi smo se dokazali. U ovom trenutku imamo nešto povećan broj zaraženih, no kao i sve druge zemlje Europe i svijeta, mi ćemo u vremenu među nama morati balansirati između zaštite zdravlja i održanja ekonomije i turizma. Hrvatska danas ima već 350.000 turista, te odluke o postupnom otvaranju bile su promišljenje i logične - kazao je Plenković večeras u Osijeku.

Dodao je kako je dobro što nema trenutno težih oblika bolesti, odnosno niti jedan pacijent nije na respiratoru.

- Podsjetit ću da je, zahvaljujući angažman naše Vlade, cijeli zdravstveni sustav dignut na visoku razinu, intenzivne njege su spremne već mjesecima u svim bolnicama, zaštitna oprema je osigurana. Sve je to osigurala Vlada RH, sigurno nije oporba. A gospodinu Grčiću zahvaljujem na brizi, njemu kao ekonomistu. Ljudi koji mene savjetuju su epidemiolozi - poručio je Plenković koji je iz Osijeka otišao u Đakovo.

Foto: Maja Muškić

– Čini se da je manji broj novozaraženih, ti podaci će biti dostupni sutra, to je dobro. Došli smo ohrabriti gradonačelnika i njegove suradnike, poslati poruku građanima da budu oprezni, da se drže distance i higijene. Mi ćemo kao sustav učiniti sve da spriječimo zarazu. Karantena nije opcija, epidemiolozi su jako dobro odradili i ove koji su pozitivni i njihove kontakte. Ne očekujem lokalnu transmisiju u noćnim satima, nema nikakvih događaja koji bi ugrozili stanovnike Đakova u sljedećim danima – rekao je Plenković u Đakovu.