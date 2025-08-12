Humanitarna kriza u Gazi 'nezamisliva': 24 zemlje traže hitan pristup pomoći

Humanitarna kriza u Gazi dosegla je "nezamislive razine", izjavile su u utorak Velika Britanija, Kanada, Australija i dio njihovih saveznika iz EU-a, pozivajući Izrael da dopusti neograničenu pomoć ratom razorenoj palestinskoj enklavi. "Glad se odvija pred našim očima. Potrebna je hitna akcija kako bi se zaustavila glad", rekli su ministri vanjskih poslova 24 zemlje u zajedničkoj izjavi.

"Pozivamo vladu Izraela da odobri sve pošiljke pomoći međunarodnih nevladinih organizacija i da deblokira djelovanje bitnih humanitarnih aktera", navodi se u izjavi. "Svi prijelazi i rute moraju se koristiti kako bi se omogućio dotok pomoći u Gazu, uključujući hranu, prehrambene dodatke, gorivo, čistu vodu, lijekove i medicinsku opremu."

Izrael je odbacio odgovornost za širenje gladi u Gazi, optužujući militante Hamasa za krađu pošiljki pomoći, što Hamas poriče. Međutim, kao odgovor na rastuće međunarodno negodovanje, Izrael je krajem prošlog mjeseca najavio korake za puštanje više pomoći u enklavu, uključujući pauziranje borbi na dio dana u nekim područjima i najavu zaštićenih ruta za konvoje pomoći.

Zapadne prijestolnice, međutim, kažu da je potrebno mnogo više pomoći. Izjavu su potpisali ministri vanjskih poslova Australije, Belgije, Kanade, Cipra, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Islanda, Irske, Japana, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, Portugala, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske, Švicarske i Velike Britanije. Šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas i još dva člana Europske komisije također su potpisali izjavu. Neke zemlje članice EU-a, uključujući Njemačku, Hrvatsku i Mađarsku, nisu je potpisale.