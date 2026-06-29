Napadač pobjegao u Mercedesu, policija mu oduzela oružje. Ubio je zaposlenike ustanove

Šest osoba ubijeno je u pucnjavi u domu za mladež, gdje se nalaze stambene jedinice za majke i njihovu djecu, u njemačkom gradu Stadeu. Pet osoba preminulo je na mjestu događaja, dok je šesta umrla u bolnici. Kako prenosi NDR, sve poginule osobe bile su odrasle dobi. Osumnjičeni počinitelj je uhićen, a još dvije osobe podvrgnute su policijskim mjerama. Nakon napada, forenzičari u bijelim zaštitnim odijelima prikupljali su dokaze, a oko mjesta događaja postavljena je policijska traka. Glasnogovornik policije izvijestio je da su pucnji ispaljeni oko 12:10 sati.

Više informacija o tragičnom događaju na konferenciji za medije otkrila je Daniela Behrens (SPD), ministrica unutarnjih poslova Donje Saske. Ona je uvodno, prenosi Focus, istakla kako zločin nije bio motiviran političkim ni ekonomskim razlozima. Od uhićenog počinitelja, navela je Behrens, oduzeto je vatreno oružje.

Sve žrtve, kako je otkriveno na konferenciji, bile su zaposlenici ustanove. Istražitelji su uhitili počinitelja koji je pobjegao u automobilu marke Mercedes. Vozačica vozila, žena čiji identitet nije objavljen, prema Kathrin Schuol iz Policijske uprave Lüneburg, bila je blisko povezana s obitelji počinitelja.

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