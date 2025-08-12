Foreign Policy: Na pomolu je novi rat, možda već krajem kolovoza?

Postoje indikacije da će Izrael inicirati novi vojni sukob s Iranom prije kraja godine, moguće već i krajem kolovoza. Teheran se aktivno priprema za moguću agresiju. Tijekom prethodnog konflikta Iran je primjenjivao strategiju strpljivosti, pažljivo dozirајući svoje raketne odgovore s očekivanjem prolongiranog sukoba. U nadolazećoj konfrontaciji, međutim, Iran će najvjerojatnije primijeniti agresivniju taktiku od samog početka, nastојеći jasno demonstrirati da se neće pokoriti. Budući sukob mogao bi biti destruktivniji od prethodnog. Ako američki predsjednik Donald Trump ponovno popusti pred izraelskim pritiscima i uključi se u borbu, Sjedinjene Države riskiraju totalni rat s Iranom. Izraelova lipanjska ofenziva nikada nije bila usmjerena isključivo na iranski nuklearni program. Glavni cilj bio je redefiniranje geopolitičke ravnoteže na Bliskom istoku, gdje su iranske nuklearne ambicije predstavljale važan, ali ne presudni element. Tijekom više od dvaju desetljeća, Izrael kontinuirano nastoji uvjeriti Washington da poduzme vojnu intervenciju protiv Irana s ciljem destabilizacije i uspostave regionalne ravnoteže pogodne izraelskim interesima, cilj koji Izrael samostalno ne može ostvariti. Unutar tog okvira, izraelska kampanja imala je tri ključna cilja uz oslabljivanje iranske nuklearne infrastrukture. Pokušavao je uvući Sjedinjene Države u direktnu vojnu konfrontaciju s Iranom, eliminirati iransko vodstvo i transformirati zemlju u novu Siriju ili Libanon, teritorije koje Izrael može bombardirati bez posljedica i američke intervencije. Ostvaren je tek jedan od navedenih ciljeva, piše Foreign Policy.

Nadalje, Trump nije "neutralizirao" iranski nuklearni program, niti je situacija vraćena na razinu gdje se problem može smatrati riješenim. Dakle, izraelski lipanjski napadi rezultirali su, u najboljem slučaju, ograničenim uspjehom. Izraelova želja bila je potpuna Trumpova mobilizacija, uključujući napade na iranske konvencionalne snage i gospodarsku infrastrukturu. Međutim, iako Trump favorizira brze i odlučne vojne operacije, oprezno pristupa mogućnosti totalnog rata. Njegova strategija ciljanja iranskih nuklearnih postrojenja bila je stoga koncipirana za ograničavanje eskalacije, a ne za njeno proširivanje.

Kratkoročno, Trump je ostvario svoj cilj, što je razočaralo Izrael, ali dugoročno je omogućio Izraelu da ga uvuče u spiralu eskalacije. S produžavanjem sukoba, Izrael je podnio ozbiljne štete: njegova protuzračna obrana bila je kompromitirana, dok je Iran povećavao efikasnost svojih raketnih proboja. Iako bi Izrael vjerojatno produžio sukob uz potpunu američku podršku, kalkulacija se promijenila kada je postalo evidentno da su Trumpovi napadi jednokratna akcija.

Izrael je uspješno uvukao Trumpa i Sjedinjene Države u sukob, ali ih nije mogao zadržati u dugotrajnom angažmanu. Ostala dva izraelska cilja, međutim, doživjela su očiglednu neuspješnost. Unatoč početnim obavještajnim postignućima, uključujući eliminaciju 30 visokih zapovjednika i 19 nuklearnih stručnjaka, Izrael je ostvario samo privremeno narušavanje iranskog komandnog sustava. Unutar 18 sati Iran je zamijenio većinu, ako ne sve eliminirane zapovjednike.

Izrael je računao da će početni udari izazvati paniku unutar iranskog establišmenta i ubrzati njegov slom. Protivno izraelskim projekcijama, eliminacija viših zapovjednika Islamske revolucionarne garde nije pokrenula masovne demonstracije ili pobunu protiv Islamske Republike. Umjesto toga, Iranci različitih političkih opredjeljenja ujedinili su se oko nacionalnih simbola, ako ne i samog režima, dok je zemlja zahvatila nacionalistička euforija. Izrael nije mogao iskoristiti široko nezadovoljstvo iranskim režimom.