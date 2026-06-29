Radikalni komunist na mala vrata u gladnu Kubu uvodi kapitalizam

Američke tvrtke koje kao posrednici pomažu stanovnicima Tampe u slanju novca i robe brodovima rodbini na Kubu izvještavaju o porastu prometa. Ta se otočna država guši pod sve jačim američkim sankcijama. Madelayne Blanco svaki mjesec svojoj obitelji šalje po tri paketa puna konzervirane hrane, lijekova i potrepština. Jeftinije joj je slanje brodom preko američkih tvrtki koje se time bave nego poštom. Njezina 78-godišnja baka, kako je ispričala za Tampa Bay Times, živi u Pinar del Ríu, gradu na zapadu Kube, i unatoč poznoj dobi i dalje radi u računovodstvu škole za mjesečnu plaću od tri dolara, što je jedva dovoljno za litru ulja za kuhanje. Paketi pomoći koje Kubanci šalju svojima iz SAD-a postali su važniji nego ikada dosad jer Kuba prolazi kroz sve goru ekonomsku krizu, a mediji prenose da čak i hvaljeni kubanski zdravstveni sustav grca u problemima.