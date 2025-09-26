HTZ u Seulu okupio oko 60 korejskih turističkih agencija

Hrvatska turistička zajednica u Seulu je organizirala poslovnu radionicu „Sell Croatia“ za hrvatske i korejske partnere, a sve s ciljem jačanja suradnje turističkih dionika tih dviju zemalja. Radionica je poslužila kao odlična platforma za međusobno upoznavanje predstavnika hrvatskih turističkih kompanija i institucija te korejskih agenata i turoperatora kojima su ovom prigodom predstavljene aktualnosti hrvatske turističke ponude. Novosti hrvatskog turizma prezentirao je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a, dok je o važnosti korejskog tržišta za Hrvatsku govorio Marko Jurčić, direktor Predstavništva HTZ-a u Seulu.

Foto: HTZ

„Kroz događanja poput ovog dodatno osnažujemo promociju naše zemlje, ali i suradnju s našim inozemnim partnerima. Tržišni trendovi u Južnoj Koreji razvijaju se u smjeru koji odgovara hrvatskoj turističkoj ponudi, a navedeno potvrđuje i veliki interes korejskih turističkih subjekata. Posebnost korejskih turista jest njihova orijentiranost na sadržaje koji nisu vezani uz sunce i more, što je nama dodatna prilika za razvoj cjelogodišnjeg turizma. Kada tome pridodamo direktnu avioliniju kojom su povezani Zagreb i Seul, jasno je da Hrvatska ima priliku biti vrlo konkurentno i prepoznatljivo odredište za korejske putnike koji rado posjećuju i kontinentalne dijelove naše zemlje“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Uz HTZ, od hrvatskih sudionika na događanju su se predstavili TZ grada Zagreba, TZ grada Šibenika, Hrvatska premium selekcija, Javna ustanova Nacionalni park Krka, Tumlare Corporation Croatia, Travemo Club, Uniline i Sealand Tours. S korejske strane, bilo je prisutno gotovo 60 turističkih agencija, među kojima i one najistaknutije na tom tržištu: Hana Tour, Mode Tour, Verygood Tour i Yellow Balloon. Osim njih, veliku pozornost privukla je i platforma MyRealtrip, tvrtka s brzim rastom i jedna od ključnih lokalnih online travel agencija u Južnoj Koreji. Sam događaj organiziran je i u suradnji s korejskom udrugom putničkih agencija KATA.

Foto: HTZ

„Južna Koreja važan je igrač na svjetskoj turističkoj karti. Naime, ove će godine ta zemlja prvi puta zabilježiti preko 30 milijuna međunarodnih putovanja svojih građana. Zato nam je drago što se u velikoj mjeri vraća interes za Hrvatskom kao atraktivnom i sigurnom turističkom destinacijom. U skladu s time, ova je radionica pokazatelj izrazitog zanimanja korejskih turističkih agencija za ponudom kakvu predstavljaju naši sudionici, kao i sam HTZ. B2B događanje Sell Croatia samo je jedan od koraka u našim snažnim naporima da u narednim godinama ostvarimo odlične turističke rezultate s korejskog tržišta kakvima smo svjedočili prije pandemije koronavirusa“, rekao je Marko Jurčić, direktor Predstavništva HTZ-a u Seulu.

Događanju je prisustvovao i hrvatski veleposlanik u Južnoj Koreji Damir Kušen, a sama B2B radionica izazvala je veliki interes medija, korejskih turističkih djelatnika i influencera s kojima će Predstavništvo HTZ-a u Seulu u nadolazećem razdoblju surađivati kroz promotivne aktivnosti na ovom dalekom tržištu.