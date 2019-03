HSS započeo predkampanju, u Vinkovcima predstavili Zorana Bahtijarevića

U Vinkovcima je danas ispred HSS-a predstavljen Zoran Bahtijarević koji će na predstojećim europskim izborima biti kandidat na listi Amsterdamske koalicije. Tom prilikom Bahtijarević je rekao kako je nužno Hrvatsku učiniti boljom zemljom ali i zaustaviti iseljavanje građana koje poprima masovne razmjere. Istakao je kako se Slavonija ne napušta zato što se ne voli, niti zato što u njoj nema domoljublja ali i da domoljublje ne možete uzeti kući i nahraniti djecu s njime.

- Slavonija se napušta zbog borbe za egzistenciju. Veliki dio ljudi, gotovo 60 posto ne odlazi zato što su nezaposleni već su otišli zbog nepravde i nezadovoljstva. Činjenica je da je Hrvatska mala zemlja ali to ne znači da ne može imati veći utjecaj nego što ga ima u europskoj obitelji. Hrvatska može više i bolje. Hrvatska mora biti regionalni lider, a to može postići pomažući zemljama u okružuju oko priključenja EU. Time bi došla i do puno većeg značaja nego što ga ima u EU, rekao je Bahtijarević.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak rekao je kako je predstavljanje Bahtijarevića dio izborne predkampanje.

- Krenuli smo ne da bi se razbacivali s floskulama i riječima nego da doista pokažemo svima da Hrvatska ima šanse biti moderna i napredna europska država, država u koju se useljava, a ne iz koje se samo iseljava. Hrvatska je danas devastirana i zapuštena ali u toj istoj Hrvatskoj postoje ljudi koji mogu ljudima vratiti osmijeh na lice. Mi nismo zaslužili biti na začelju Europe već ako ne jedna od najrazvijenijih, onda sigurno prosječno razvijenih zemalja EU. Mi to možemo, Hrvatska to može i to i nudimo hrvatskim građanima, rekao je Beljak.