LOKALIZIRAN JE

FOTO/VIDEO Veliki požar skladišta u Puli: Vatru gasilo 20 vatrogasaca s 10 vozila

Pula: Veliki požar u Šijanu, došlo je do požara skladišta, širi se gusti dim
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/29
VL
Autor
Daniele Sponza/Hina
01.05.2026.
u 13:16

Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno oko 400 četvornih metara površine, uključujući i krovište

Požar velikih razmjera koji je u petak ujutro planuo u Labinskoj ulici, u pulskoj gradskoj četvrti Šijana, a koji je zahvatio automobil  i proširio se na obližnje poslovne prostore unutar velike hale, lokaliziran je u 10,30 sati, potvrdili su pulski vatrogasci. Prema riječima zapovjednika pulske Javne vatrogasne postrojbe Ivice Rojnića, dojava o požaru primljena je u 9,05 sati, a po dolasku na mjesto događaja, utvrđeno je da gori vozilo, dok se plamen ubrzo proširio na carinsko skladište i druge poslovne prostore unutar objekta. Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno oko 400 četvornih metara površine, uključujući i krovište.

Pula: Veliki požar u Šijanu

Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca s 10 vozila, uključujući pripadnike profesionalne postrojbe i lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Požar je lokaliziran i stavljen pod nadzor premda je gašenje dodatno otežavao jak vjetar.

