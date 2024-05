Hrvoje je heroj koji je spasio vozača iz potopljenog podvožnjaka: 'Što ću, ušao sam i krenuo plivati'

Prava drama odvijala se u četvrtak u podvožnjaku u Kumičićevoj ulici u Slavonskom Brodu. Riječ je o mjestu koje se za svakog jačeg nevremena pretvori u bazen, što je Brođanima već postalo uobičajeno. Tako je bilo i tog kasnog poslijepodneva. Očito ne znajući što ga čeka, jedan je vozač unatoč jakoj kiši i ledu veličine graška koji su se sručili na grad pokušao proći kroz podvožnjak i "zaglavio" pod vodom.

Srećom, u blizini se zatekao Brođanin Hrvoje Mužević, veterinar otprije poznat po humanim akcijama i gestama. Ne dvojeći ni trenutka, priskočio mu je u pomoć. Velikom požrtvovnošću uspio je izvući muškarca iz vode. U pomoć su mu priskočila još tri mladića i zajedno su uspješno izvukli automobil iz vode. – Pustolovina. Akcija spašavanja, ali ne mene – napisao je Mužević na svom profilu na Facebooku uz fotografiju i video koji prikazuje kako pomaže čovjeku u nevolji, koji je snimila njegova supruga.

Kako nam je rekao Mužević, on je u nemilom trenutku bio na dostavljačkom zadatku, s obzirom na to da uz posao u veterinarskoj ambulanti honorarno radi kao dostavljač. Nije razmišljao ni sekunde kada je vidio čovjeka u nevolji. – Imao sam dostavu u jednom kafiću i morao sam proći kroz podvožnjak. Već je počelo nevrijeme, ali mislio sam da ću možda proći iako me supruga, koja je bila sa mnom u autu, upozoravala da je sigurno već poplavljen, što se pokazalo točnim. Zaustavio sam se i odjednom ugledao automobil u vodi – rekao je Mužević.

Istrčao je iz auta i potrčao da pomogne dok je supruga za njim vrištala i pitala ga kamo ide. Auto je plutao do pola u vodi, nije znao tko je u vozilu ni što se događa. Mogao se netko udaviti, dijete, žena, ma bilo tko. Nije mogao drukčije nego zaplivati. – Voda je bila hladna i smrdljiva, sigurno metar i pol visine. Što ću, ušao sam i krenuo plivati. Kad sam došao do auta, ugledao sam starijeg čovjeka. Primijetio sam da je bio sav u šoku. Nije reagirao ni na što što sam mu govorio – rekao je Mužević.

Počeo je gurati automobil kao da je čamac, gotovo je došao do kraja i ugledao dva mladića kako mu trče pomoći. Poskakali su u vodu i prionuli na posao. Međutim, razina vode jako je brzo rasla i već je stizala do njihovih auta, prijeteći da i njih povuče. Na kraju se skupilo dosta ljudi, bilo ih je desetak. Uspjeli su izgurati automobil i vozača iz poplave. On je, kaže, i dalje bio potpuno u šoku.

– Čovjek u autu ni na što nije reagirao. Vikali smo mu da spusti ručnu, smota kotače, no on je samo klimao glavom. Kad smo konačno izvukli auto iz vode, primijetio sam da je prilično oštećen. Ne znam je li ga uspio upaliti ili ne – kazao je Mužević, koji je, kad su ga izvukli, otišao završiti dostavu koju je imao.

Nakon što je prošle godine doživio moždani udar, Mužević je napravio nagli zaokret u životu te smršavio 50 kilograma. Brođanima je poznat kao uzgajivač njemačkih doga te zaljubljenik u životinje općenito, a ovo mu nije bio prvi put da spašava ljude i životinje. Prije nekoliko godina spasio je mačku koju je udario auto. Ležala je nasred ceste, on ju je počeo zaobilaziti kad je odjednom primijetio da se pomaknula. Šokiran prizorom, izašao je iz auta, zgrabio je i odnio kući. Pregledao ju je, izliječio i na kraju udomio.

Prije toga iz zamrznute je Save spasio pticu dok je pod njim pucao led. Poznat je i po snimanju filmova o životinjama, a posebnu pozornost privukao je akcijskom komedijom o prijateljstvu dječaka i doge "Pas boje neba". Nakon prekjučerašnjeg herojstva, može se očekivati da će dobiti i nove epitete po kojima će biti prepoznatljiv.

Najavljeno nevrijeme koje je u četvrtak stiglo u Hrvatsku najprije je zahvatilo Slavonski Brod. Grad je oko 17 sati pogodila jaka kiša, uz munje i gromove, a s kišom je padala i tuča. Velika količina oborina u kratkom je vremenu poplavila podrume brojnih kuća te izazvala probleme u prometu.

U međuvremenu, podvožnjak koji naselje Mali Pariz spaja s gradskim središtem ostaje bolna točka slavonskobrodskog prometa. Gotovo svaki put pretvori se u bazen pa poneki vozač koji nije iz Slavonskog Broda i ne zna za tu "specifičnost", uleti u vodu i ostane zarobljen u njoj. Onda ih moraju spašavati vatrogasci...

