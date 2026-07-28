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HRVATSKI AI ZA PRAVNIKE

Prvi korisnici Lexandra: Ovo je Ferrari koji samo treba naučiti voziti

Autor
Robert Bubalo
28.07.2026.
u 22:30
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Hrvatski AI kreće u osvajanje odvjetničkih ureda diljem Europe, a odvjetnik Ronald Korotaj kaže: "Uz Lexandro smo shvatili da nam nema povratka na stari način rada"

Dok se globalna AI utrka uglavnom vodi oko brzine, dojma i sve uvjerljivijih odgovora, iz Hrvatske dolazi platforma koja igra drukčiju utakmicu. Nazvana Lexandro.ai, ona se ne natječe u tome koji će model ponuditi najbrži odgovor, nego u nečem mnogo važnijem – kako umjetnu inteligenciju pretvoriti u alat kojem pravnici mogu vjerovati. Riječ je o sustavu razvijenom u Hrvatskoj, koji od prvog dana cilja međunarodno tržište i namijenjen je odvjetničkim društvima, pravnim odjelima kompanija, javnim institucijama i drugim organizacijama koje svakodnevno rade sa složenim propisima, velikim količinama dokumenata i osjetljivim podacima.

Ključne riječi
pravosuđe digitalizacija Lexandro umjetna inteligencija

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