Prvi korisnici Lexandra: Ovo je Ferrari koji samo treba naučiti voziti

Dok se globalna AI utrka uglavnom vodi oko brzine, dojma i sve uvjerljivijih odgovora, iz Hrvatske dolazi platforma koja igra drukčiju utakmicu. Nazvana Lexandro.ai, ona se ne natječe u tome koji će model ponuditi najbrži odgovor, nego u nečem mnogo važnijem – kako umjetnu inteligenciju pretvoriti u alat kojem pravnici mogu vjerovati. Riječ je o sustavu razvijenom u Hrvatskoj, koji od prvog dana cilja međunarodno tržište i namijenjen je odvjetničkim društvima, pravnim odjelima kompanija, javnim institucijama i drugim organizacijama koje svakodnevno rade sa složenim propisima, velikim količinama dokumenata i osjetljivim podacima.