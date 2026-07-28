Mještani iznijeli ozbiljne tvrdnje, Općina Otok odgovorila: Evo što kažu o pogodovanju, suhozidima i spornim postupcima

Nakon pritužbi koje je dio stanovnika uputio redakciji, Općina Otok odgovorila je na pitanja o spornim zemljišnim odnosima, građevinskim radovima, mogućem rušenju suhozida te postupanju lokalnih službi. U središtu navoda nalaze se događaji povezani s nekretninama članova obitelji Jukić, kao i postupci općinskih i drugih nadležnih tijela. Mještani su u svojim predstavkama iznijeli niz sumnji, od mogućeg pogodovanja pri zapošljavanju komunalnog redara do navoda o rušenju zidova i drugih objekata tijekom izvođenja radova. Spominju se i moguća materijalna šteta, građevinske dozvole te postupci pred inspekcijskim, upravnim i pravosudnim institucijama.

Općinske vlasti odbacuju tvrdnje da bi izbor komunalnog redara mogao biti povezan s interesima načelnika Silvija Norac Kljaje ili Danijela Jukića u zemljišnom sporu s ostalim članovima obitelji Jukić. – Zapošljavanje komunalnog redara je provedeno putem Javnog natječaja sukladno zakonskim propisima i proceduri. Zakonska obveza jedinice lokalne samouprave je da ima zaposlenog komunalnog redara – navode iz Općine Otok. Kako pojašnjavaju, na natječaje raspisane prethodnih godina nije bilo prijavljenih kandidata pa je postupak morao biti ponovljen. Na kraju je zaposlena osoba koja se javila na natječaj i zadovoljila sve uvjete propisane zakonom. – Dakle nema nikakve povezanosti sa bilo kakvim pogodovanjem – poručili su.

Među pitanjima koja su izazvala najviše prijepora nalazi se sudbina suhozida i objekata smještenih uz prometnicu koja iz smjera Hana i Otoka vodi prema kući Danijela Jukića. Prema tvrdnjama pojedinih mještana, riječ je o suhozidima povijesne vrijednosti koji datiraju iz 1831. godine. Navodno su oštećeni ili uklonjeni tijekom građevinskih radova izvedenih 2022. godine. U Općini tvrde da s tim zahvatima nisu bili povezani te da ne raspolažu podacima koji bi potvrdili takve navode. – Općina nije sudjelovala u rušenju suhozida i nemamo saznanja o tim navodima – stoji u službenom odgovoru.

Bez potvrde su ostale i tvrdnje da je obitelji Jukić nastala materijalna šteta nakon što su, prema navodima iz predstavki, 13. lipnja 2022. godine građevinski strojevi rušili zidove na spornom području. – Nemamo saznanja o tome je li obitelj Jukić pretrpjela materijalnu štetu 2022. godine – odgovorili su, uz napomenu da je u vrijeme navedenih događaja dužnost općinskog načelnika obnašao Dušan Đula. Redakcija je Općinu pitala i raspolaže li informacijama da je Državni inspektorat Republike Hrvatske donio pravomoćnu odluku kojom se nalaže uklanjanje objekata u vlasništvu Danijela Jukića.

Iz Općine odgovaraju da im eventualno rješenje nije službeno dostavljeno niti su o njemu na drugi način obaviješteni. – Nemamo saznanja odnosno nismo obavješteni je li državni inspektorat donio pravomoćno Rješenje, te Vas upućujemo da se za ovo pitanje obratite Državnom inspektoratu – navode iz Općine, upućujući redakciju da odgovor zatraži izravno od Državnog inspektorata. Jednako tako, Općina nije potvrdila navode povezane s građevinskom dozvolom izdanom Dominiku Jukiću. U predstavkama se, naime, tvrdi da je nadležni županijski ured mogao pokrenuti postupak njezina ukidanja, poništavanja ili opoziva. Općinske službe navode da o takvom postupku nisu zaprimile službeni dokument. Za detaljnije informacije upućuju na županijsko upravno tijelo nadležno za poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Pitanje je postavljeno i o mogućem postupku pred Visokim upravnim sudom ili drugim nadležnim institucijama, a koji bi se odnosio na osobe spomenute u pritužbama ili na postupanje Općine Otok. U lokalnoj upravi tvrde da ih nijedno nadležno tijelo nije službeno izvijestilo o pokretanju takva spora. Informacije o mogućim postupcima, kako navode, dobili su jedino iz predstavki podnositelja. – Općina Otok službeno nije zaprimila obavijest o vođenju spora pred Visokim upravnim sudom i drugim tijelima, osim navoda iz predstavki gore navedenih osoba iz vašeg dopisa – navode. Dio upita bio je usmjeren i na konkretno postupanje komunalnog redara. Od Općine je zatraženo objašnjenje njegove uloge u spornim imovinsko-pravnim odnosima, kao i odgovor na pitanje jesu li u njegovu radu zabilježene nepravilnosti ili prekoračenja ovlasti.

Prema odgovoru lokalne vlasti, komunalni redar u ovom slučaju nema nikakvu izdvojenu ili posebnu zadaću, nego obavlja uobičajene poslove utvrđene sistematizacijom radnog mjesta. – U predmetnom imovinskom-pravnom sporu nema posebne uloge komunalnog redara osim obavljanja redovnih poslova koji su u opisu radnog mjesta komunalnog redara. Nisu utvrđene nepravilnosti ili prekoračenje ovlasti – zaključili su iz Općine Otok. Tvrdnje stanovnika o rušenju starih suhozida, nastanku materijalne štete te postojanju inspekcijskih, upravnih ili sudskih postupaka u ovom trenutku nemaju neovisnu službenu potvrdu. Za cjelovito utvrđivanje činjenica bit će potrebno pribaviti odgovore Državnog inspektorata, nadležnog županijskog upravnog odjela, osoba koje se spominju u predstavkama te mjerodavnih sudova, pokaže li se da su pred njima doista pokrenuti postupci.

Na upit redakcije odgovorilo je i odvjetničko društvo koje zastupa Ivana Jukića. Njegov punomoćnik tvrdi da Općina Otok i komunalni redar u konkretnom slučaju postupaju nezakonito te osporava status prometnice koju Općina tretira kao nerazvrstanu cestu. "Navedeno iz razloga što po odredbama Zakona o cestama nerazvrstana cesta može biti samo cesta koja je postojala i koristila se za promet vozila na dan stupanja na snagu Zakona o cestama, a to je 28.07.2011. godine, i koja nije bila razvrstana kao javna cesta. U konkretnom slučaju je nedvojbeno, a što se može vidjeti na terenu, da na dan 28.11.2011. godine nije postojala sporna nerazvrstana cesta o kojoj je riječ jer se ista trenutno gradi protupravno. Dakle, ceste koje nisu postojale kao takve na dan stupanja na snagu Zakona o cestama ( 28.07.2011.) ne mogu se naknadno proglasiti nerazvrstanima jer je to propisano odredbom čl.131. Zakona o cestama. Prema tome, status nerazvstane ceste se odnosi isključivo na postojeće ceste na dan stupanja na snagz Zakona o cestama, a ne na nove ili naknadno izgrađene prometnice.

Nadalje, prema saznanjima moje stranke, sporna cesta se gradi bez bilo kakvog akta o građenju i to na području na kojem nije predviđena takva gradnja prostornim planom Općine Otok, a samim time radi se o protupravnoj gradnji jer se time krše zakonski propisani uvjeti za građenje i upravljanje komunalnom infrastrukturom. U cilju zaštite prava svoje stranke, u njegovo ime sam podnio prijavu Građevinskoj inspekciji dana 01.06.2026. , poslao požurnicu za postupanje dana 10.06.2026., a gospodin Ivan Jukić je osobno ponovno podnio prijavu dana 14.07.2026. godine. Međutim, do danas po navedenim prijavama nije bilo reakcije od strane Građevinske inspekcije. O postupanju Općine Otok u ime svoje stranke podnio sam 11.05.2026. godine prijavu Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, samostalnom sektoru za nadzor, žalbe i zastupanje. O ovoj prijavi obaviještena je i Općina Otok jer je minstarstvu dostavila svoje očitovanje.

Dana 06.05.2026. godine u ime Ivana Jukića sam podnio prijavu geodetskoj inspekciji, ali do danas nemam nikakvih saznanja je li po toj prijavi poduzeta bilo kakva radnja. 22.04.2026. godine kao punomoćnik Ivana Jukića podnio sam Zahtjev Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske za ocijenu zakonitosti Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Otok, koji predmet se vodi pred navedenim sudom pod posl. brojem Usoz-80/2026, o kojem zahtjevu do danas nije odlučeno. Usprkos svemu navedenom, komunalni redar donosi rješenje 8.07.2026. kojim Ivanu Jukiću nalaže uklanjanje izgrađenog zida u roku 8 dana jer ukoliko te ne učini, izvršenje rješenja će se provesti putem treće osobe. Protiv tog rješenja je podnijeta žalba i prijedlog za odgodu provedbe. Iako o žalbi i prijedlogu za odgodom provedbe spomenutog rješenja nije odlučeno, komunalni redar 20.07.2026. godine donosi rješenje o izvršenju i određuje izvršenje za dan 29.07.2026. u 9.00 sati putem treće osobe. I protiv tog rješenja Ivan Jukić je podnio žalbu, o kojoj do danas nije odlučeno", stoji u odgovoru.