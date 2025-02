Hrvatske autoceste imaju ambiciozan plan: Mogu li derutni moteli postati zlatne koke?

Umjesto da prazne džepove milijuna putnika, brojna odmorišta, moteli i ugostiteljski objekti uz autocestu A3 Bregana - Lipovac godinama zjape prazni, nedovršeni i zarasli u korov i šikaru. Neki od njih pravo su ruglo. Parkirališta tih devastiranih objekata puna su automobila i putnika koji konzumiraju isključivo svoju hranu i piće pošto nema mjesta na kojemu bi mogli potrošiti neki euro. Slavonski Brod nalazi se na polovici puta od Zagreba do Beograda i putnici su prije tu uvijek stajali da se odmore. Nažalost, brodski moteli Marsonia – sjever i Marsonia – jug ne rade, kao ni dva nekad iznimno dobro posjećena autokampa. Suvenirnice, prenoćišta, restorani, samoposluživanja, sve su to sadržaji kojima se obogaćuje ponuda tranzitnog turizma, ali toga na tom području nema. Autocesta A3 najprometnija je cesta u Hrvatskoj kojom godišnje prođe više od 20 milijuna vozila, što predstavlja gotovo trećinu svog ukupnog prometa na hrvatskim autocestama. Stoga se praktično jedini trošak desetaka milijuna putnika koji svake godine prolaze autocestom kroz ovaj dio Hrvatske odnosi na plaćanje cestarine.

No ako je suditi po najavama iz Hrvatskih autocesta, s tom bi se praksom napokon trebalo prekinuti. Neka odmorišta već su uređena, u što je su u proteklih šest godina uložena znatna financijska sredstva, a na drugima se radi ili je u tijeku provedba pripremnih aktivnosti za generalne rekonstrukcije. Kako se navodi u odgovoru koji su nam iz tvrtke poslali na postavljeni upit, Hrvatske autoceste 2018. godine krenule su u projekt modernizacije odmorišta na najstarijoj i najprometnijoj autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, koja nema samo lokalni značaj, već je dio paneuropskog koridora i povezuje promet od granice sa Slovenijom do granice sa Srbijom te dalje prema Makedoniji i Turskoj. Nakon što su riješeni imovinskopravni odnosi na pojedinim odmorištima, počele su konkretne aktivnosti na uređenju i revitalizaciji odmorišta i pratećih uslužnih objekata. Cilj modernizacije je podizanje razine kvalitete usluge kroz suvremene koncepte odmorišta i pratećih uslužnih objekata, raznolikost ponude, povećanje sigurnosti prometa i udobnosti putovanja. – Do sada je u cijelosti uređeno sedam odmorišta: Ježevo - jug, Novoselec - sjever/jug, Popovača - Gračenica - sjever/jug, Sava - sjever i Nova Gradiška Dragalić - sjever na kojima su izgrađeni novi suvremeni prateći uslužni objekti sa širokom paletom raznolike ponude od opskrbe gorivom, trgovine i ugostiteljstva, dok se radovi na uređenju prometnih i parkirališnih površina na odmorištima Stari Grabovac - sjever/jug i Sava - jug planiraju završiti do početka turističke sezone. Projektom modernizacije također su uklonjena odmorišta Ježevo - sjever, Stari Hrastovi - sjever i Zagreb - sjever, a izgrađeno je i novo odmorište Ježevo - Črnec – navode iz Službe za odnose s javnošću Hrvatskih autocesta.

Trenutačno su u tijeku aktivnosti generalne rekonstrukcije odmorišta Zagreb kojim je uključena i izgradnja novog priključka odmorišta i priprema za izgradnju novog pratećeg uslužnog objekta benzinske postaje s trgovinom i cafe barom te nastavno i uređenje cijelog odmorišta s planiranim sadržajima. Također se na odmorištu Kraljeva Velika – sjever i jug pokreću aktivnosti vezane uz generalnu rekonstrukciju odmorišta na kojem će početkom 2026. godine biti izgrađene dvije suvremene benzinske postaje i dva nova uslužna ugostiteljska objekta sa smještajnim kapacitetima koji će udovoljavati zahtjevima Halal certifikata. – Za odmorišta Marsonija, Staro Petrovo selo - sjever, Brodski Stupnik - jug i Spačvanska šuma u tijeku je provedba pripremnih aktivnosti (izrada projektne dokumentacije i provedba upravnih postupaka ishođenja odobrenja za realizaciju) za generalne rekonstrukcije – navode iz HAC-a. Dodaju i kako se u sklopu projekta modernizacije planiraju i aktivnosti generalne rekonstrukcije i uređenja odmorišta Brodski Stupnik - jug u sklopu kojeg je, među ostalim, u planu uklanjanje dotrajalog uslužnog objekta Ribarska kuća, izgradnja novog objekta restorana sa smještajnim kapacitetima te nove benzinske postaje.

Ukupno je u revitalizaciju odmorišta na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac od 2018. do kraja 2024. godine uloženo 21,5 milijuna eura. Kroz Brodsko-posavsku županiju prolazi stotinjak kilometara autoceste A3, otprije nekoliko godina i dio paneuropskog koridora Vc. Kroz povećanje smještajnih kapaciteta oni nastoje goste koji putuju autocestom ili prelaze u susjednu Bosnu i Hercegovinu što dulje zadržati u svojoj županiji. Priznaju da nekoliko uređenih motela srednjeg kapaciteta kao što su "Turist" u Starom Petrovom Selu, "Zelengaj" u Velikoj Kopanici, već spomenuta Ribarska kuća i odmorište u Sredancima nisu dovoljni da se zadovolje potrebe turista i iskoriste velike rezerve koje se kriju u tranzitnom turizmu, ali za obnovu devastiranih ugostiteljskih objekata odgovorni su, ističu, isključivo njihovi vlasnici. Županijski pročelnik za gospodarstvo Željko Burazović kaže da u županijskoj Turističkoj zajednici kao krovnoj instituciji zaduženoj za koordinaciju rada svih turističkih i ugostiteljskih djelatnika nastoje pomoći u granicama svojih financijskih mogućnosti. Sva svratišta, odmorišta, hotele i motele žele vidno približiti potencijalnim posjetiteljima, gostima i turistima. Na taj je način, primjerice, vrlo dobro prezentiran motel u Starom Petrovom Selu pa vozači i putnici u svakom trenutku znaju koliko su udaljeni od te destinacije. Nažalost, na dijelu autoceste koji prolazi kroz ovu županiju malo je aktivnih odmorišta. On ističe da devastirani objekti oduzimaju gospodarstvu dragocjeni dio kolača koji bi zaradili da su u funkciji. Prema njegovim riječima, ljudi koji žele kvalitetnu destinaciju za odmor duše i tijela neće se libiti platiti odgovarajuću cijenu.

– Naravno da bi bilo dobro kada bismo sve te objekte koji danas ne rade doveli u funkciju i tako obogatili našu turističku ponudu. Mi smo još uvijek konkurentni jer cijene koje naši ugostitelji traže ili naplaćuju za svoje usluge njima su uvijek jamstvo daljnjeg ulaganja u svoju turističku infrastrukturu – kaže Burazović. On napominje da županija nije u mogućnosti kreditirati privatne poduzetničke inicijative, ali može pomoći indirektno. Ono što u ovoj županiji rade već godinama i na što pozivaju i turističke subjekte jest da se prijave na natječaje iz programa potpora male vrijednosti, gdje mogu dobiti jednokratnu potporu od 7000 eura za proizvodne, odnosno 3500 za uslužne djelatnosti. – Jasno je da to nisu sredstva kojim će oni u potpunosti riješiti svoje probleme, ali su potpora i dobar vjetar u leđa. Ako se odluče na otvaranje tih objekata koji sada nisu u funkciji, a mogle bi biti zlatna koka, mogu se ponovno javiti na natječaje i ponovno će dobiti potporu – zaključio je Burazović.

