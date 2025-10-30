Hrvatska kupuje moćna oružja za gotovo 2 milijarde eure: MORH naručuje tenkove i haubice, stiže i protudronska zaštita!

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u četvrtak da je saborski Odbor za obranu odobrio nabavu protudronske zaštite, haubica Caesar, tenkova Leopard 2A8 i terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti 1,945 milijardi eura. Anušić je nakon zatvorene sjednice saborskog Odbora za obranu izvijestio da će Ministarstvo obrane nabaviti sustav protudronske zaštite, 44 tenka Leopard 2A8, 18 samohodnih haubica Caesar MK2 i 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7.

Pojasnio je i da će se tenkovi Leopard 2A8, haubice Caesar i kamioni TATRA – financirat zajmovima EU financijskog instrumenta SAFE, dok će se sustav protudronske zaštite financirati iz proračuna Ministarstva obrane. Naveo je i da će sustav protudronske zaštite koštati 125 milijuna eura bez PDV-a, a radi se o četiri sustava - dva mobilna i dva stacionarna. Oni će štititi kritičnu vojnu infrastrukturu tj. dva aerodroma kao i civilni dio tih aerodroma.

Anušić je kazao i da će naša tvrtka Končar zajedno sa poljskom tvrtkom u iduće dvije godine izraditi i isporučiti taj sustav, a počet će se implementirati na području ta dva aerodroma. Dva mobilna sustava protudronske zaštite premještat će se po potrebi na pozicije koje budu po njihovoj procjeni ugrožene. Govoreći o nabavi 420 teških terenskih kamiona TATRA naveo je da se radi o vrijednosti 200 milijuna eura. To je, pojasnio je, zajednička nabava Slovačke, Češke i Hrvatske. Naglasio je da se ti kamioni nabavljaju iz češke tvrtke TATRA, a na njima će naša tvrtka Đuro Đaković iz Slavonskog Broda napraviti završnu montažu kamiona te će ih i održavati. Radi se o kamionima s pogonom 6 x 6 i 8 x 8.

Uz to 18 samohodnih haubica Caesar 155 milimetara, vrijednosti 320 milijuna eura, nabavljaju se iz Francuske, pojasnio je. Naveo je da se radi o zajedničkoj nabavi s Estonijom, Bugarskom, Portugalom i Slovenijom. Također, nabava 44 najmodernija tenka Leopard 2A8 vrijednosti je 1,3 milijarde eura. Anušić je izvijestio da su članovima Odbora za obranu predstavili karakteristike, i taktične specifične detalje te što ta nabava znači za naše Oružane snage.

Na novinarski upit, rekao je da je tu odluku Odbor za obranu donio s devet glasova za i tri oporbena suzdržana glasa. Pojasnio je i da na tu nabavu ne mora suglasnost davati predsjednik Republike Zoran Milanović jer je to odluka saborskog Odbora za obranu i Vlade koja će to financirati. Naglasio je i da će se svi ugovori i nabave potpisati do kraja ove godine. Pojasnio je da ćemo prve kamione dobiti već iduće godine, za dvije godine nam stiže sustav protudronske zaštite, a prvi tenkovi za tri godine te Caesar haubice. Do 2030. godine će sve biti isporučeno, a zadnje isporučeni će biti Leopard tenkovi.

Upitan kakav je interes za hrvatske FPV dronove, odgovorio je da su u ovom trenutku za njima interes iskazale francuske i bugarske oružane snage, a vrlo vjerojatno i mađarske, te Nizozemska i Latvija. Istaknuo je kako Hrvatska ima inicijativu preuzeti vodeću ulogu u EU po proizvodnji FPV dronova. Na pitanje što je sa suradnjom između naše tvrtke Dok-Ing i Slovenije odgovorio je da je naša tvrtka zajedno sa slovenskom tvrtkom Valhalla u Celju na sajmu obrambene industrije predstavila borbeno besposadno vozilo s 30 milimetarskim topom.

Nicolier će biti ogromna inspiracija generacijama koje dolaze

Zamoljen da kao hrvatski branitelj komentira činjenicu da su pronađeni posmrtni ostaci francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, Anušić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su pronađeni ali i ogromnu tugu zbog njegove sudbine kao i sudbione svih koji su tada bili s njim u Vukovaru. "Njegove riječi da je došao biti u Vukovaru u dobru i u zlu su antologijske riječi. To je nešto što bi svima trebalo biti dokaz koliki je taj mladi čovjek bio veličina", kazao je. Dodao je i da je Nicolier bio svjestan što ga čeka.

Izrazio je i zadovoljstvo što je njegova obitelj odlučila da će biti pokopan u Vukovaru - za koji je živio i umro. Smatra i da će Nicolier biti ogromna inspiracija generacijama koje dolaze, kao što su i svi branitelji koji su branili Hrvatsku. Pozvao je sve koji znaju gdje su pokopani hrvatski branitelji da to anonimno jave.