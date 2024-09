Hrvatska u elitnom klubu: I druga vodeća agencija podigla kreditni rejting na A-, to je najviša razina ikad

Nakon što je agencija Standard and Poor's prošlog tjedna podignula dugoročni kreditni rejting Hrvatske na A- s pozitivnim izgledima, i agencija Fitch je večeras također povećala kreditni rejting Hrvatske na A-, sa stabilnim izgledima. To je povijesno najviša razina rejtinga koju je Fitch dodijelio Hrvatskoj.

Fitch u svojem izvješću za Hrvatsku konstatira nekoliko ključnih čimbenika koji su pridonijeli povećanju rejtinga. Prije svega to se odnosi na snažan gospodarski rast, poduprt brzom apsorpcijom europskih sredstava, porastom plaća i ulaskom u europodručje, javlja hrvatska Vlada. Fitch navodi da je Hrvatska predvodnica u korištenju sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost EU-a.



Prema Fitchu, Hrvatska je u lipnju 2019. iz neinvesticijskog rejtinga BB+ prešla u investicijski rejting BBB-, a sada smo, u rujnu 2024., na razini investicijskog rejtinga A-, što je povećanje za četiri stupnja u razdoblju od pet godina i tri mjeseca. "U tjedan dana dvije od tri vodeće svjetske rejting agencije podigle su kreditni rejting Hrvatske na razinu A-, što je izvrsna vijest za hrvatske građane i gospodarstvo", izjavio je ovom prigodom predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Napredak od neinvesticijskog rejtinga do A kategorije kreditnog rejtinga ostvarili smo rekordno brzo u odnosu na druge zemlje, i to u razdoblju tijekom kojeg smo se morali suočiti i s posljedicama globalne pandemije i s energetskom krizom. To je najbolji pokazatelj koliko je Hrvatska iz perspektive rejting agencija percipirana kao pouzdana i kredibilna država, sa sve snažnijim gospodarstvom i uređenim javnim financijama. Zahvaljujući reformama i pravovremenim mjerama Vlade u svim kriznim okolnostima, Hrvatsku smo uspjeli pozicionirati u uski krug zemalja koje su u 'iznadprosječnoj kreditnoj kvaliteti'. I u idućem razdoblju politička stabilnost bit će sidro za strateška postignuća i provedbu Vladinih politika koje pridonose razvoju Hrvatske i kvalitetnijem životnom standardu sugrađana'', dodao je premijer.

VEZANI ČLANCI:

Fitch ističe da će realni rast hrvatskog BDP-a u prosjeku iznositiu razdoblju od 2024. do 2026. u usporedbi s 1,3% predviđenim za europodručje i 2,6% za medijan zemalja s 'A' rejtingom. "Povećanje kreditnog rejtinga na razinu A- ostvarenje je naših višegodišnjih težnji i jedan od najboljih pokazatelja kvalitete upravljanja javnim financijama, ali i naše ekonomske politike u cjelini", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija

"Ujedno, ovo je veliko priznanje za Hrvatsku kojim ispunjavamo važan cilj iz Programa Vlade za ovo mandatno razdoblje. S ovakvim kreditnim rejtingom značajno je porastao ugled države u domaćem i međunarodnom financijskom okruženju, što će se pozitivno odraziti na poslovanje svih gospodarskih subjekata. Usto, visoka razina kreditnog rejtinga jamac je sigurnosti svim stranim i domaćim ulagačima te smo uvjereni kako će pridonijeti rastu ulaganja, proizvodnje, izvoza, kao i daljnjem rastu zaposlenosti i plaća. Snažan rast BDP-a, proračunska disciplina i ubrzana provedba reformi i investicija, potpomognutih i europskim sredstvima, ostaju okosnica politike Vlade i u nadolazećem razdoblju'', dodao je.

FOTO Dvorac jednog od najopasnijih Hrvata propada, ali uskoro bi uništeno zdanje moglo dobiti novi sjaj