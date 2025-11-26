Hrvatska se protivi eutanaziji, no ne nudi ni rješenja za palijativnu skrb

Akt milosrđa ili legalizirano (samo)ubojstvo? Kontroverzije koje izaziva eutanazija redovito polariziraju javnost pa se takva rasprava ponovno razbuktala, ovoga puta u Sloveniji. Parlament susjedne zemlje najprije je, u srpnju, donio zakon koji regulira ovo pitanje, no prije nekoliko dana na referendumu je odbačen.



O sudbini zakona o potpomognutom dobrovoljnom prekidu života, koji bi lucidnim, terminalno bolesnim pacijentima čija je patnja ili zdravstveno stanje nepodnošljivo dao pravo da okončaju svoj život, isključujući slučajeve mentalnih bolesti, naposljetku, odlučili su građani.