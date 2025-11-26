Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Hrvatska se protivi eutanaziji, no ne nudi ni rješenja za palijativnu skrb

Pixabay/ilustracija
26.11.2025. u 13:52

Resursi za palijativnu skrb u Hrvatskoj i dalje nisu dostatni, ni u domovima ni u kući.

Akt milosrđa ili legalizirano (samo)ubojstvo? Kontroverzije koje izaziva eutanazija redovito polariziraju javnost pa se takva rasprava ponovno razbuktala, ovoga puta u Sloveniji. Parlament susjedne zemlje najprije je, u srpnju, donio zakon koji regulira ovo pitanje, no prije nekoliko dana na referendumu je odbačen.

O sudbini zakona o potpomognutom dobrovoljnom prekidu života, koji bi lucidnim, terminalno bolesnim pacijentima čija je patnja ili zdravstveno stanje nepodnošljivo dao pravo da okončaju svoj život, isključujući slučajeve mentalnih bolesti, naposljetku, odlučili su građani.

Ključne riječi
zakonodavstvo smrt liječenje Hrvatska eutanazija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
MILJENKO JERGOVIĆ

Dubravko Črnjak, branitelj slabih i nemoćnih

Dudo se na svom se fejsbučištu krvavo duhovito i strasno izruguje onima koji svoj rat, stvarni ili imaginarni, svakodnevno naplaćuju, izruguje se domoljubnoj pozi koju Plenkovićev režim propisuje kao društveni i građanski imperativ, i na kraju nekih od svojih najgnjevnijih objava pozdravlja Hrvatsku sa: Smrt fašizmu - Domovini vjerni! Ako ste zaboravili, pozdrav Domovini vjerni! bio je službeni pozdrav Hrvatske vojske, kojeg se nastoji zaboraviti

Učitaj još

Kupnja