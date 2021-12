FOTO Trenuci koji su obilježili 2021.: Zagrepčanin 'gurao' Mjesec, cesta koja je začudila Hrvatsku...

Večernji list objavljuje 50 fotografija koje su kvalitetom i porukom obilježili 2021. godinu. Riječ je o fotografijama koje su snimili vrijedni reporteri Pixsella. Njihova imena možda su vam nepoznata, ali njihove fotografije sigurno već imate negdje u sjećanju.

Fotografije naših reportera nastaju 365 dana u godini, bez obzira o kojem je dijelu dana riječ. Njihov posao je da budu na prvoj crti. Bilo da je riječ o ratu, potresima, poplavama, požarima, nesrećama, tragedijama, ispraćajima... Oni prate suđenja, politička događanja, desetke presica dnevno. Oni prate i najvažnije sportske događaje, najljpše trenutke iz svijeta umjetnosti te sve one trenutke koje nas zbližavaju i čine sretnima.

Njihov fotoaparat klikne ponekad i spontano na one lijepe životne priče, takozvane male trenutke običnih ljudi iz kojih proizlazi dublja društvena poruka.

A na kraju dana ostaju ljudi s prve crte koji su požrtvovnim radom čitateljima podarili pravovremenu, objektivnu, profesionalnu, a ponekad i umjetničku foto informaciju koja pršti emocijom.

UŽIVAJTE U GALERIJI:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 22.06.2021., Glasgow, Skotska - Hampden Park. UEFA Europsko prvenstvo 2020, skupina D, 3. kolo, Hrvatska - Skotska. Luka Modric. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 30.05.2021., Zagreb - Izborni stozer u drugom krugu kandidata koalicije Mozemo! - Zagreb je NAS! - Zelena alternativa ORaH - Nova ljevica - Za Grad! za gradonacelnika Zagreba Tomislava Tomasevica u Muzeju suvremene umjetnosti. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 23.04.2021., Kostanjevac - Prvi dan WRC Croatia Rally 2021, SS2 od Kostanjevaca do Petrusevog Vrha. M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM, Adrien FOURMAUX i Renaud JAMOUL. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 18.06.2021., Zagreb - Gledanje utakmice Euro 2020 Hrvatska Ceska na trgu bana Josipa Jelacica. Azijski navijac u dresu Modrica Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 04.05.2021., Vukovar - Drzavna cesta D2 na dionici Vukovar - Ilok. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 29.05.2021., Kastel Gomilica - Pozar brodova u Marini Kastela. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: /PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 14.02.2021., Zagreb - Gradonacelnik Milan Bandic dijelio je ruze povodom Valentinova na Trgu bana Josipa Jelacica. Pet ruza podijelio je kroz "prozor" koji je postavljen na trgu kako bi se mogle osigurati epidemioloske mjere, a ostala je podijelio u hodu. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Luka Stanzl 18.03.2021. Zagreb, stadion Maksimir - Uzvratna utakmica osmine finala Europske nogometne lige: GNK Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 20.03.2021., Osijek - Osjecani se danas pridruzili prosvjedu Svjetska povorka slobode, mira i demokracije na Trgu Svetog Trostva u Tvrdji. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.11.2021., stadion u Kranjcevicevoj, Zagreb - Cetvrtfinale hrvatskog nogometnog kupa, NK Lokomotiva - HNK Hajduk. Navijaci Hajduka Torcida, Marko Livaja TOP 2021 Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 24.01.2021., Zazina - Zupnik Ilija Pilicic sluzi svetu misu ispred potresom porusene crkve sv. Nikole i Vida u Zazini. TOP 2021 Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL 15.01.2021., Bihac, Bosna i Hercegovina - Tekuce vode u migrantskom kampu Lipa u blizini Bihaca jos uvijek nema. Ono malo vode u rezervoarima se jutros zaledilo jer je temperatura u 9 sati bila -14 stupnjava celzijusa. Migrantu iz Pakistana Hagiazu Abdulrehmanu kupanje u obliznjem potoku jedina je mogucnost za odrzavanje osobne higijene. Prema pisanju lokalnih medija kamp Lipa bit ce u potpunosti funkcionalan tek za 3 mjeseca. TOP 2021 Photo: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 05.07.2021., Pula - Romantican zalazak sunca u Puli. TOP 2021 Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: /PIXSELL 11.09.2021., Sibenik - MMA event Armagedon 2 u Tvrdjavi sv. Mihovila. TOP 2021 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL 03.08.2021., Labisnica - Tjekom noci situacija na pozaristu je povoljna, pogled s odasiljaca Labinstica na pozariste i okolicu. TOP 2021 Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL 02.02.2021., Petrinja - Svakodnevnica u gradu Petrinji koji je razrusen nakon velikog potresa. TOP 2021 Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: /PIXSELL TOP 2021 Foto: Srecko Niketic/PIXSELL TOP100 FOTOGRAFIJA - 23.06.2021.., Pula - Vodnjansko ljeto ili ciklus ljetnih događaja na Vodnjanstini pocinje u srijedu vatrama Svetog Ivana na sredisnjem trgu.I u Istri je postojao obicaj paljenja krijesa uoci Sv. Ivana, sto se manje-vise podudara s ljetnim solsticijem. Zapaljenu vatru mladici preskacu kako bi pokazali svoju hrabrost i a vjerovalo se time tjeraju strige preko Ucke. Vatru na trgu zapalio je novi gradonacelnik Edi Pastrovicchio koji je i sam prvi skocio preko krijesa. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL 20.11.2021., Zagreb - Gradjanska udruga "Inicijativa prava i slobode" organizirala je prosvjed protiv COVID potvrda pod nazivom "ZAjedno za Slobodu" koji je krenuo s lokacije Trga Francuske Republike i Trga zrtava fasizma te je odrediste obje kolone na Trgu bana Josipa Jelacica. TOP 2021 Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 18.03.2021., Karlovac - Na Covid odjelu Opce bolnice Karlovac popunjeni su svi kapaciteti, na respiratoru je sedam pacijenata. Medicinsko osoblje, lijecnici i sestre svakodnevno brinu od sve vecem broju oboljelih od koronavirusa koji su na respiratoru ili visokoprotocnom kisiku. Pacijentica Nada Barsic sa sestrom Snjezanom Mirilovic. TOP 2021 Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 03.11.2021.., Pula - Na krajnjem jugu istarskog poluotoka, na kraju Kamenjaka svjetionik Porer za vrijeme juznoga vjetra okruzen je valovima koji se uzdizu te razbijaju o stjene pa tada izgleda kao da oko njega more kipi pokazujuci nam svoje "misice" . Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 22.04.2021., Sibeniik - Zbog dobre kordinacije lijecnika i epidemiologa nema guzvi na testiranjima na Covid-19 u Sibeniku, iako ima veliki broj zarazenih virusom. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 18.06.2021., Zagreb - U Vojarni „Pukovnik Marko Zivkovic“ na Plesu odrzana svecana dodjela letackih znakova 25. narastaju pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Na svecanosti su sudjelovali i predsjednik Republike Zoran Milanovic, ministar obrane Mario Banozic, nacelnik glavnog stozera Robert Hranj. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL 06.07.2021., Zagreb - Veslac Damir Martin na treningu uoci nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju. U Japanu lovi svoju trecu olimpijsku medalju u nizu. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 27.08.2021., Stara gradska jezgra, Dubrovnik - Michael Jordan u drustvu supruge Yvette Prieto te pratnju zastitara prosetao Stradunom. TOP 2021 Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 25.05.2021..,Pula - Norijada kod Rojca. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL TOP 2021 Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 12.08.2021.,Sibenik-Pozar kod Vrpolja gase vatrogasne snage,43 vatrogasca 16 vozila i dva kanadera.Priblizio se i kucama. TOP 2021 Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 23.07.2021., Zagreb - Ilica. Koliko duboko treba zaroniti glavu u smece ne bi li se pronasla sitnica koja ovoj gospodji puno znaci? Sve je vise ljudi koji kopaju po smecu trazeci nesto sto bi im pomoglo u ovim teskim zivotnim situacijama neimastine. TOP 2021 Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL 29.07.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Ariake Tennis Park, polufinale muskih parova, Nikola Mektic i Mate Pavic, Hrvatska - Austin Krajicek i Tennys Sandgren, SAD. TOP 2021 Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 24.05.2021.,Osijek - Proslog tjedna osjecki zoloski vrt dobio je nove stanovnike. Iz Nyireghazi odnosno Sosto ZOO-a iz Madjarske stigle su dvije zenke lava rodjene 24.08.2020. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 11.11.2021., Zagreb - U Banskim dvorima predsjednik Vlade Andrej Plenkovic primio je ministra za islamska pitanja, misionarstvo i uputu Kraljevine Saudijske Arabije Sheikha dr. Abdullatifa bin Abdulaziza Al AlSheikha. TOP 2021 Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 24.03.2021. Zagreb - Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandrokovic, predsjednik Vlade Andrej Plenkovic i ministar zdravstva Vili Beros, javno su se cijepili u Banskim dvorima cjepivom AstraZenece TOP 2021 Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Milan Sabic/PIXSELL 26.10.2021., Imotski - Slackline iznad Modrog jezera u Imotskom. Photo: Milan Sabic/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 30.09.2021., Brela, Vruja - Odrzana je treca etapa biciklisticke utrke Cro Race od Primostena do Makarske u duzini 167 km. TOP 2021 Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 12.08.2021., Zagreb - Zvjezdano nebo iznad Teslinog tornja na jarunskom Otoku hrvatske mladezi. Photo: Davor Puklavec/PIXSELLTOP 2021 Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.08.2021., Kornati - Na otoku Kornatu obiljezena je 14. obljetnica stradanja 12 vatrogasaca iz Tisnog, Vodica i Sibenika u Kornatskoj tragediji. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL TOP 2021 Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL 01.08.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Hrvatski jedrilicar Tonci Stipanovic osvojio je srebrnu medalju u klasi Laser na olimpijskoj regati u Enoshimi. Zlatnu medalju osvojio je Matt Wearn iz Austrelije, a broncanu Matt Wearn iz Norveske. TOP 2021 Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 02.08.2021., Pula - Turisti uzivaju na Pulskim plazama. TOP 2021 Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 21.09.2021., Zagreb - Juan Pablo Rojas BMX Freestyle na Zagrebackoj aveniji izvodi trikove i odusevljavao vozace dok cekaju zeleno na semaforu. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 16.11.2021.., Pula - Kompanija Swiss International Air Lines na tipu zrakoplova Airbus A343 ovih dana iznad Pule obavlja zadatke letenja tj preobuku profesionalnih pilota na ovaj tip zrakoplova. Na kraju piste znatizeljni Pulezani pretezno sa djecom dolaze te uzivaju u avionima koji pri sletanju lete nekoliko desetaka metara iznad njihovih glava iako zbog velicine zrakoplova taj prelet izgleda nize. TOP 2021 Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 28.6.2021., Kopenhagen - UEFA Europsko prvenstvo 2020, navijaci Hrvatske i Spanjolske u gradu na dan utakmice osmine finala Hrvatske protiv Spanjolske. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic; Sanjin Strukic/PIXSELL 21..02.2021. Zagreb - Na lokaciji bivsih ciglana Zagreb, pored okretista tramvaja na Crnomercu nalazi se napusteni industrijski kompleks sa dva dimnjaka. Dimnjaci se nalaze na istocnom i zapadnom dijelu glavne zgrade s pecima za ciglu. Visina zapadnog dimnjaka je 49.8 m dok je visina istocnog dimnjaka 62.2 m. Uslijed potresa 22. ozujka i 29. prosinca 2020. dimnjaci su osteceni. Zbog ostecenja narusena im je stabilnoste te predstavljaju opasnost od djelomicnog ili cjelovitog rusenja zbog cega ce izvesti kontrolirano rusenje. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELLTOP 2021 Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 01.02.2021., Zagreb - Alojzije Jankovic, velemajstor saha. Nakon prikazivanja serije Damin gambit (The Queens Gambit) na Netflixu, u Hrvatskoj je porastao interes za sah. Photo: Emica Elvedji/PIXSELLTOP 2021 Photo: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 18.06.2021., Glasgow, Skotska - Hampden Park. UEFA Europsko prvenstvo 2020, skupina D, 2. kolo, Hrvatska - Ceska. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL 15.07.2021., Zagreb - Zastupnici Hrvatskih suverenista Marijan Pavlicek, Hrvoje Zekanovic i Zeljko Sacic odrzali su u Saboru konferenciju za medije o obveznom cijepljenju. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Damir Spehar/PIXSELL 29.09.2021., Bjelovar - Premijer Andrej Plenkovic sudjelovao je na svecanoj sjednici Gradskog vijeca Grada Bjelovara povodom Dana Grada i Dana bjelovarskih branitelja na Spomen podrucju "Barutana 1991.", povodom obilejzavanja 30. obljetnice oslobodjenja Bjelovara. Nakon sto je polozio vijenac i zapalio svijecu kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima pozirao je kroz spomenik. TOP 2021 Photo: Damir Spehar/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 20.10.2021., Zagreb. Tezak i mukotrpan zivot invalida. Mnoge prepreke ogranicavaju invalidima nesmetano kretanje kroz zivot. Onima u kolicima najveci su problem stepenice na mnogim mjestima u gradu Zagrebu. Ovom invalidu ime je Jasmin, njegov zivot ovisi o ljudima koji mu odluce udjeliti nesto novaca. Taj skupljeni novac ga odrzava na zivotu i vjerojatno pomaze da pobjedi sve strahove koji ga svakodnevno napadaju. Jasmin se tako penje u kvaliteti svoga zivljenja kroz svakodnevni kontakt s ljudima u prolazu koji mu ubace koju kunu jer je itekako svjestan da se ovim stepenicama nikad nece moci popesti. TOP 2021 Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL 12.01.2021., Krapina - Na drzavnoj cesti 74 u Krapinsko-zagorskoj zupaniji kod kamenoloma Gorjak na podrucju Opcine Jesenje prosli tjedan doslo je do aktiviranja klizista. Velika kolicina zemljanog i kamenog materijala s brda je kliznula preko ceste nosivsi i pocupano drvece. Prometnica je potpuno blokirana. Photo: Igor Kralj/PIXSELL