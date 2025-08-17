Hrvatska je za njih obećana zemlja: 'Ljudi su topli, plaća je dobra, ostat ću ovdje pet-šest godina'

Strani radnici iz Nepala u Hrvatskoj predstavljaju sve značajniji dio radne snage, dolazeći u potrazi za boljim životnim prilikama i financijskom sigurnošću. Mnogi su se odlučili na ovaj korak zbog teških ekonomskih uvjeta u svojoj domovini, gdje su mogućnosti za stabilan posao i pristojnu plaću često ograničene. Hrvatska, kao zemlja u kojoj se gospodarstvo razvija i gdje raste potreba za radnom snagom u sektorima poput ugostiteljstva, građevine i poljoprivrede, postala je privlačna destinacija za nepalske radnike. Iako se suočavaju s jezičnim barijerama, kulturnim razlikama i izazovima prilagodbe, njihova upornost i radna etika često ostavljaju pozitivan trag.