OVO SU NJIHOVA ISKUSTVA

Hrvatska je za njih obećana zemlja: 'Ljudi su topli, plaća je dobra, ostat ću ovdje pet-šest godina'

Autor
Hassan Haidar Diab
17.08.2025.
u 18:30

Ovdje sam zavolio i hrvatske običaje, a posebno obožavam blagdansku atmosferu – adventske kućice, miris fritula i božićna svjetla te ljetne fešte, kada ljudi pjevaju i plešu. Podsjeća me to na nepalske festivale, kada se cijela zajednica okuplja i slavi, kaže Yendel

Strani radnici iz Nepala u Hrvatskoj predstavljaju sve značajniji dio radne snage, dolazeći u potrazi za boljim životnim prilikama i financijskom sigurnošću. Mnogi su se odlučili na ovaj korak zbog teških ekonomskih uvjeta u svojoj domovini, gdje su mogućnosti za stabilan posao i pristojnu plaću često ograničene. Hrvatska, kao zemlja u kojoj se gospodarstvo razvija i gdje raste potreba za radnom snagom u sektorima poput ugostiteljstva, građevine i poljoprivrede, postala je privlačna destinacija za nepalske radnike. Iako se suočavaju s jezičnim barijerama, kulturnim razlikama i izazovima prilagodbe, njihova upornost i radna etika često ostavljaju pozitivan trag.

Avatar Scuderia
Scuderia
19:00 17.08.2025.

Ovakvi tekstovi imaju pozitivnu notu, ali i veoma negativnu notu.

