Hrvatska ima cjepivo koje može iskorijeniti rak vrata maternice: Stručnjaci ističu važnost ranog cijepljenja

Gotovo 300 000 mladih u Hrvatskoj nije se cijepilo protiv HPV-a zbog nemogućnosti ili nedovoljne edukacije. Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je cijepljeno barem jednom dozom 55% djevojčica i 39% dječaka. Zato nam je namjera educirati i pozvati sve mlade da se cijepe protiv HPV-a koji uzrokuje čak šest vrsta raka - pozvala je Petra Vita Kasović iz Udruge studenata medicine CromSIC, nacionalna koordinatorica javnozdravstvene i edukativne kampanje "Budi mRAK projekta".

U povodu obilježavanja mjeseca prevencije raka vrata maternice, stručnjaci su podsjetili na važnost imunizacije koja se preporuča djevojčicama i dječacima od 5. razreda pa sve do 25. godine života, i kasnije ako za to postoje medicinske indikacije. - Cijepljenje je dostupno i besplatno. Važno je naglasiti da se roditelje u više navrata poziva i educira na cijepljenje njihove djece od 5. do 8. razreda, što je dobro. Jer tada je i veća mogućnost da će roditelji reagirati i zaštititi svoju djecu na vrijeme - rekla je prim. Ivana Pavić Šimetin, posebna savjetnica ministra Radovana Fuchsa za znanost i Voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu HZJZ-a.

U tijeku su sistematski pregledi u 5. razredima, kada liječnici školske medicine pozivaju i na cijepljenje protiv HPV-a. - Uvidjeli smo da ima dosta neodlučnih roditelja. Tako da smo s njima u kontaktu kako bi ih dodatno educirali i odgovorili na sva dodatna pitanja ili nedoumice. Mogu reći da u mojoj ambulanti je to doista jako dobro riješeno. Uz pomoć medicinske sestre, svi roditelji koji su imali neka dodatna pitanja, dobili su sve potrebne odgovore i preporuke što je najbolje za njihovu djecu, a to je cijepljenje protiv HPV-a - rekla dr. Tatjana Petričević Vidović, voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu NZJZ-a Andrija Štampar.

U Hrvatskoj na godinu od raka vrata maternice oboli 300 žena, a na žalost čak 120 njih umre. -Svaki treći rak u Hrvatskoj kod žena u dobi od 30 do 39 godina, je rak vrata maternice. Cijepljenje je jedina i prava odluka! Neke zemlje, poput Švedske su gotovo eliminirale ovaj rak. Mi imamo jedan od najboljih programa cijepljenja protiv HPV-a i nema ama baš nikakve prepreke da dosegnemo tih željenih 90% procijepljenosti.. Pa tko se ne bi cijepio protiv raka?! - pita se dr. Neda Ferenčić Vrban, iz NZJZ-a Andrija Štampar, te glavna tajnica Hrvatske lige protiv raka.

Grad Zagreb od 2022.godine ima određene zdravstvene usluge za mlade, među kojima je i cijepljenje protiv HPV-a. - Centar za zdravlje mladih je jedinstveno mjesto u Zagrebu gdje mladi mogu obaviti ginekološke preglede, cijepiti se protiv HPV-a, testirati se na spolno prenosive bolesti i dobiti savjetovanje za očuvanje mentalnog zdravlja. Od 2022. godine napravljeno je čak 3000 ginekološkig pregleda, cijepljeno 3000 mladih i tesirano gotovo 2500 njih protiv spolno prenosivih bolesti. Drago mi je što će na Medicinskom fakultetu u Zagrebu započeti i rad Studentske poliklinike, što će dodatno proširiti usluge za mlade - poručila je dr. sc. Mirela Šentija Knežević, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Javno- zdravstvena i edukativna kampanja „Budi mRAK roditelj“ provodi se već šestu godinu za redom, u cilju što veće prevencije i procijepljenosti protiv HPV-a, koji je uzrok čak 6 vrsta raka. Kampanju provodi Međunarodna udruga Studenata CroMSIC u suradnji s HJZZ- om i Gradom Zagrebom.

>>> FOTO Britanci birali najljepše i najružnije gradove u Europi, na popisu i dva hrvatska