Doktor otkriva zašto se ne biste trebali seksati barem dva dana nakon uklanjanja dlačica

Nema ništa bolje od onog glatkog osjećaja nakon brijanja cijelog tijela ili depilacije. Ali, ako ste to učinili u iščekivanju vrućeg spoja ili ste željni seksa s partnerom, možda biste trebali pričekati. Zapravo, prema platformi za spolno obrazovanje Yoxly Health, ako ste se obrijali, depilirali, koristili epilator ili neku drugu sličnu metodu uklanjanja dlačica, trebali biste pričekati najmanje 24 do 48 sati prije seksa, piše Metro.

Zašto? Glavni farmaceut u Chemist Clicku, Abbas Kanani, kaže: ‘Obično se preporučuje čekanje 24-48 sati za seks nakon depilacije jer to daje koži vremena da zacijeli’. Za one koji se odluče za uklanjanje pubisa, može biti očito da se nakon depilacije ili brijanja osjećamo pomalo iscrpljeno, ali to može imati nepredviđene zdravstvene komplikacije ako odmah nakon toga stupimo u seks.

Abbas objašnjava: 'Depilacija voskom može uzrokovati otvorene rane na folikulima dlaka koje se lako mogu inficirati zbog trljanja, znoja, gljivica i bakterija na tom području. Iako depilacija voskom ne uzrokuje spolno prenosive bolesti, oštećenje ili porezotine na koži mogu omogućiti lakši prijenos’.

U suštini, čekanje 48 sati za seks nakon uklanjanja dlačica smanjuje vjerojatnost širenja spolno prenosivih infekcija kroz mikro-pukotine na koži. 'Studije su pokazale da tehnike uklanjanja dlačica s tijela koje rezultiraju traumom mogu povećati rizik od lezija povezanih s HPV-om', dodaje Abbas, 'To je zato što se humani papiloma virus (HPV), uobičajena spolno prenosiva infekcija, obično nalazi na stidnim i perianalnim dlačicama’.

Ne savjetuje se samo čekanje s partnerskim seksom, već i s masturbacijom. Na taj način možete smanjiti potencijalnu iritaciju kože na osjetljivim područjima.

Što je HPV i koji su simptomi?

HPV je naziv za skupinu spolno prenosivih bolesti. Unatoč tome što je HPV iznimno čest – prema web stranici The Eve Appeal, 80% nas će tijekom života dobiti soj HPV-a – o HPV-u se rijetko govori. Zapravo, 40% ljudi ga slabo razumije, a 30% uopće nije čulo za njega. A, zbog svoje povezanosti s karcinomima kao što su rak vrata maternice, analni, vaginalni, vulvalni, rak grlića maternice i penisa, HPV se može činiti kao iznimno zastrašujuća tema.

Prema web stranici NHS-a, postoji više od 100 vrsta HPV-a i, dok HPV sam po sebi nema nikakvih simptoma, neki sojevi mogu uzrokovati bezbolne genitalne bradavice oko vagine, penisa i anusa, dok drugi mogu uzrokovati abnormalne i potencijalno kancerogene stanice.

Kao što Karen Hobbs, iz The Eve Appeal, objašnjava, HPV se prenosi spolnim putem i kontaktom koža na kožu. To može uključivati ​​oralni seks, kao i vaginalni i analni seks te dijeljenje seksualnih igračaka.

Da, HPV može dovesti do raka, točnije, može uzrokovati rak vrata maternice, vagine, vulve, anusa, penisa i glave i vrata. Međutim, kaže Karen, ‘obično su potrebne godine da se HPV razvije u rak, ali većina ljudi s HPV-om neće znati da ga imaju i neće razviti rak’.

Može li se HPV liječiti?

Ne postoji liječenje niti lijek za HPV, ali, objašnjava Karen, naš je imunološki sustav dizajniran da se 'riješi' HPV-a, kao što je to slučaj s prehladama. 'Većina HPV infekcija proći će sama od sebe unutar dvije godine', kaže ona, 'Ali teško je znati je li soj HPV-a potpuno nestao ili miruje, jer se pokazalo da neki ljudi imaju isti tip HPV-a više puta’.

Iako je HPV spolno prenosiva bolest, ne možete uvijek koristiti kondome kako biste se zaštitili od HPV-a. ‘Korištenje kondoma može pomoći u zaštiti od HPV-a samo ako je zahvaćeno područje prekriveno kondomom’, objašnjava Karen, ‘No dosljedno korištenje kondoma ne znači da nikada nećete dobiti HPV, budući da se HPV također prenosi putem kože na kožu i može zaraziti područja koja kondomi ne pokrivaju, poput skrotuma’.

