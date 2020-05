Hrvatska bi ovog ljeta mogla biti top destinacija: Svim susjedima smo prvi izbor

Kad razmišljaju o ljetu 2020., hrvatski je Jadran prvi na pameti većini Slovenaca, Mađara i Poljaka, brojnim Austrijancima, Nijemcima i Česima, a od te mogućnosti ruke nisu digli čak ni Talijani, koji još uvijek ne mogu putovati ni između svojih regija, pa ni aviogosti Britanci, čija je zemlja i dalje u potpunom “lockdownu” (zatvorena).

Povratak u normalu željno se iščekuje u svim europskim zemljama. Ipak su Europljani ti koji u normalnim vremenima odu na više od 1,2 milijarde putovanja godišnje i te se navike nerado odriču. U doba koronavirusa izbor je destinacija sužen, ali Hrvatska uživa status sigurne zemlje koja se dobro nosi s krizom.

Čekaju se vijesti o koridorima

– To i činjenica da se do nje može automobilom daje prednosti koje bi mogle donijeti određeni promet u drugom dijelu sezone iz Njemačke, budući da je upozorenje tamošnje vlade o putovanjima u inozemstvu na snazi do 14. lipnja. Ali, od tri milijuna Nijemaca koji su lani bili kod nas, gotovo 1,5 milijuna došlo je u kolovozu i kasnije. Ako se tada bude moglo putovati i ako nas posjeti polovina od lanjskog broja, dio ćemo sezone spasiti – kaže šef HTZ-a za Njemačku Romeo Draghicchio.

I Slovenci, koje za Hrvatsku veže čak 110.000 vikendica, stanova za odmor, ali i zakupljenih kamp-parcela, jedva čekaju da se situacija normalizira. – Hrvatska je svakako broj jedan kad je u pitanju odmor u inozemstvu – potvrđuje direktorica slovenskog ureda HTZ-a Metka Bradetić. Brojke je, kaže, nezahvalno prognozirati, pogotovo uspoređivati ih s lanjskih rekordnih 11 milijuna noćenja slovenskih gostiju. Ali, Slovenci planiraju doći, a najtraženiji će biti kampovi, plovila i apartmani.Isti status Hrvatska uživa i među Poljacima, jer hrvatski Jadran dominira u medijima kao vodeća inodestinacija za ljeto 2020. Slično je i u Mađarskoj, u kojoj s nestrpljenjem očekuju vijesti o koridoru prema hrvatskom moru.

– U slučaju otvaranja granica, Hrvatska će za Mađare biti i inozemna destinacija broj jedan – kaže Ivana Herceg, direktorica HTZ-a u Mađarskoj, u kojoj su turistički domaćini već usvojili nove navike.

– Njihovi turistički radnici nosit će rukavice i maske, ležaljke će biti na udaljenosti od dva metra i sl. U inozemstvo, inače, planira 12 posto Mađara, a vjeruje se da će uglavnom odsjedati u objektima u kojima su već bili – dodaje Herceg.

Jadranski domaćini puno nade polažu i u goste iz Austrije, u kojoj se 15. svibnja otvaraju restorani, a 29. svibnja i objekti za smještaj. A Hrvatska se i u toj zemlji, potvrđuje direktor HTZ-a u Austriji Branimir Tončinić, sve češće spominje kao moguća destinacija za ovo ljeto. Pri tome, u normalnim je sezonama naša zemlja Austrijancima druga najposjećenija autodestinacija, odmah iza Italije, a Italija je sad manje-više prekrižena. Želju za ljetovanjem u Hrvatskoj ne kriju ni Češkoj, u kojoj su, doduše, prije izbijanja zaraze po broju prodanih aranžmana prednjačile Grčka i Turska.

– Sve ovisi o dozvoli epidemiologa i Vlade.

Važna dostupnost autom

Najnovije prognoze govore da će češki turisti najprije krenuti u Austriju i Slovačku, a onda i u Hrvatsku i još neke zemlje. Španjolska, Francuska i Italija nisu na popisu – otkriva HTZ-ov direktor za Češku Dubravko Miholić.

Svi su planovi još prilično u zraku budući da razvoj događaja s koronavirusom nije predvidljiv, no svi potencijalni gosti očekuju da domaćini budu maksimalno inovativni i predani higijenskim mjerama. Neizvjesnost u vezi s dolaskom vladat će do zadnje minute. Tim više što se sve zemlje dovijaju kako turiste zadržati unutar vlastitih granica.

Prvi čovjek nacionalne turističke organizacije Kristjan Staničić unatoč svemu “s blagim optimizmom gleda prema ljetu” i poručuje da je HTZ spreman u kratkom roku provesti promociju na “bliskim tržištima dostupnim automobilom”. Dakako, sve pod uvjetom da ovog ljeta putovanja uopće bude.