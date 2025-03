Hrvati uskoro opet izlaze na birališta: Ovo je 10 ključnih pitanja i odgovora o lokalnim izborima

Četvrti i posljednji, u nešto više od godine dana, održat će se uskoro izbori u Hrvatskoj. Građani su lani birali kakvu vladu žele, koje predstavnike vide u EU parlamentu, kakvog žele predsjednika, a sada je red došao i na kakvu lokalnu vlast traže. S obzirom da se radi o izborima koji će se održati u čak 576 jedinica lokalne i područne samouprave, koliko u Hrvatskoj ima županija, gradova i općina, lako je zbuniti se u informacijama. Zato smo za vas pripremili odgovore na 10 ključnih pitanja koja se tiču lokalnih izbora 2025.

Kada se održavaju lokalni izbori?

Lokalni izbori održavaju se u dva kruga, a prvi će biti održan u nedjelju 18. svibnja. Lokalni izbori inače se održavaju tradicionalno treće nedjelje u svibnju, svake četiri godine.

Za što ja točno glasam?

Na ovim izborima glasaš za one političare koji će brinuti o tvojoj općini, gradu i županiji kojoj pripadaš. To se izravno odnosi na promet, na ceste, broj škola i vrtića, stipendije najboljim studentima, građevinske dozvole... Općine i gradovi su ti koji izravno odlučuju o tim temama, zbog čega se ovi izbori smatraju ''najvažnijima'' uz bok parlamentarnima. Svaka općina i grad ima svoj proračun, a vlasti su te koje odlučuju na koji način će trošiti ta sredstva.

Mogu li ja glasati?

Da, ako si punoljetna osoba s hrvatskim državljanstvom. Ako nemaš hrvatsko državljanstvo, već državljanstvo bilo koje druge članice EU, ali i imaš prebivalište ili privremeni boravak u Hrvatskoj, glasanje ti je također omogućeno. Međutim, u tom slučaju ne možeš birati općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, ali možeš birati članove predstavničkih tijela, što su u prijevodu općinsko vijeće, gradsko vijeće ili županijsko vijeće. U Zagrebu je to, primjerice, Gradska skupština Grada Zagreba. Ono što je važno naglasiti je da takvi građani se moraju registrirati do 30 dana prije izbora - 18. travnja - dok hrvatski državljani automatski imaju pravo izlaska na izbore.

Kako se obavlja glasanje?

Glasanje se obavlja uživo jer Hrvatska nema uvedeno elektroničko glasovanje ili pak glasovanje putem pošte. To znači da 18. svibnja, u periodu od 7 pa do 19 sati, možeš doći na svoje biračko mjesto, obavezno s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom, i zaokružiti osobu koju želiš kao predstavnika na lokalnoj razini. Zbunjujuća može biti situacija jer će glasači na licu mjesta dobiti više listića, i to:

za izbor članova općinskog/gradskog vijeća

za izbor članova županijske skupštine

za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i

za izbor župana

Pritom će glasači u Zagrebu dobiti po jedan listić za gradonačelnika i za gradsku skupštinu, kao i listiće za gradske četvrti i mjesne odbore. Pripadnici nacionalnih manjina na ovim izborima ne biraju svoje predstavnike kao na parlamentarnima, osim u jedinicama lokalne samouprave u kojima nacionalna manjina čini najmanje 5 posto ukupnog stanovništva. U tom slučaju odabire se i jedan član u predstavničkim tijelima.

Kako da ja znam kojem biračkom mjestu pripadam?

Vrlo lako, provjerom u Registru birača. To ne znači da morate ići u neki područni ured i listati dok ne dođete do svoje adrese - dovoljno je otići na ovu web stranicu. Uz to, na biračkim mjestima bit će postavljeni i listići s točnim popisom ulica kojem to biračko mjesto pripada.

A što ako se hoću kandidirati?

Možeš i to, ali postoje ograničenja. Za kandidaturu je potrebno prikupiti minimalan broj potpisa birača kako bi kandidatura bila pravovaljana, a ovisi o broju stanovnika izborne jedinice. Ti podaci još nisu poznati, a objavit će ih Državnog izborno povjerenstvo na svojim stranicama. Na ovim izborima ne mogu se kandidirati policajci, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama. Također, svi koji su bili osuđeni na najmanje 6 mjesec zatvora nemaju pravo kandidature, a jedina iznimka su osuđeni za kaznena djela iz nehaja.

Imam problem.

Nisam na popisu birača.

Ako nisi na popisu birača, moraš doći do tzv. plave potvrde koja ti omogućava glasovanje. Ona se izdaje u matičnom uredu ili na općini i to po jedna potvrda za svaki izborni listić. Ona se izdaje uglavnom za one kojima istekne osobna iskaznica do zaključavanja biračkog popisa, što je oko 10 dana prije izbora.

Imam samo putovnicu.

To je sasvim u redu, ali samo ako imaš važeću osobnu. Ako ne, neće te biti na popisu birača. U tom slučaju moraš ići po plavu potvrdu.

Bit ću u inozemstvu ili izvan mjesta svog prebivališta.

Nažalost, ove lokalne izbore morat ćeš propustiti ako baš nikako nećeš moći izbjeći putovanje ili odlazak iz svog mjesta prebivališta na dan izbora. Specifičnost ovih izbora je u tome što nije moguće promijeniti biračko mjesto, kao što se to može na svim ostalim izborima.

Za koga sve mogu glasati?

Još jedna specifičnost ovih izbora je što na njima nema preferencijalnog glasanja, što u prijevodu znači da možeš glasati samo za stranku ili platformu, i to zaokruživanjem rednog broja ispred stranke.

Ne mogu doći do biračkog mjesta zbog zdravstvenih problema. Smijem li svejedno glasati?

Da! U slučaju teže bolesti ili nemoći članovi biračkog odbora dolaze na vaše mjesto prebivališta s glasačkim listićima koje zaokružujete. Važno je samo nadležnom izbornom povjerenstvo najkasnije tri dana prije izbora, 15. svibnja, naglasiti da bi netko trebao doći do vašeg mjesta stanovanja kako biste obavili glasanje.

Želim raditi na izborima. Kome se moram javiti?

Svi koji to žele mogu se javiti političkim strankama koje ih mogu predložiti za tzv. ''članove biračkog odbora'', odnosno osobe zadužene za provođenje izbora. Možete se javiti i nadležnom gradskom ili općinskom izbornom povjerenstvu za funkcije predsjednika i potpredsjednika biračkog odbora.

Želim donirati. Kako?

Uglavnom na stranicama stranaka postoje upute oko donacija, a dopušteno je donirati za bilo koji broj stranaka koji poželite. Međutim, bitno je naglasiti kako za troškove izborne promidžbe ne možete donirati više od 3.981,68 eura kao fizička, odnosno 26.544,56 eura kao pravna osoba. Od ograničenja kod donacija, važno je napomenuti kako one nisu dozvoljene onim građanima protiv koji imaju dospjele nepodmirene obveze prema proračunu države, grada ili zaposlenika.

