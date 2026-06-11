Hrvati u Austriji svečano u Beču obilježili Dan državnosti i Dan oružanih snaga RH. Među uzvanicima i ministar Anušić

U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske i Dana Oružanih snaga RH, hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, predstavnik Stalne misije RH pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ujedinjenim narodima(UN)i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, veleposlanik Mario Horvatić i vojni izaslanik RH u Austriji, pukovnik Mario Pavlak upriličili su 10. lipnja u Glorietti, povijesnom zdanju bečkog carskog dvorca Schönbrunn, svečani prijem.

Prijem, na kojem se je okupilo oko 500 gostiju i uzvanika, počeo je austrijskom, hrvatskom i potom europskom himnom. Hrvatsku i austrijsku otpjevala je operna pjevačica Jelena Kordić, uz pratnju Jazz orkestra Hrvatske vojske iz Zagreba. Europska Oda radosti bila je Jelenina solo izvedba. Među uglednim uzvanicima prijemu je nazočilo i izaslanstvo Ministarstva obrane Republike Hrvatske na čelu s potpredsjednikom hrvatske Vlade i ministrom obrane Ivanom Anušićem, te izaslanstvo Primorsko goranske županije na čelu s gradonačelnikom Grada Opatije Fernandom Kiriginom.

Nazočni su bili i predstavnici hrvatskog diplomatskog Zbora u Austriji, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Josip Špoljarić, kao i prvi tajnik u Veleposlanstvu RH u Austriji Igor Kolar, te savjetnici Mate Bačić i Ivan Jabuka. U svom uvodnom obraćanju nazočnima, veleposlanik Glunčić je prvo zahvalio brojnim uzvanicima, stranim diplomatima i vojnim izaslanicima, kao i političarima, gospodarstvenicima i kulturnim djelatnicima iz hrvatskog i austrijskog javnog života, predstavnicima Hrvatske katoličke misije u Beču i ostalim austrijskim gradovima, kao i brojnim predstavnicima hrvatskih i gradišćansko-hrvatskih udruga, na njihovom dolasku.

Potom je istakao značaj proslave Dana državnosti RH i Hrvatske vojske, podsjetivši kako su hrvatski građani prije 36. godina u Hrvatskom saboru 30. svibnja 1990. godine, na prvim slobodnim demokratskim izborima donijeli odluku o osamostaljenju i neovisnosti Hrvatske. “To je dan kada slavimo našu slobodu i suverenitet”, pojasnio je hrvatski veleposlanik, pobrojavši potom sva dosadašnja postignuća Republike Hrvatske: članstvo u NATO savezu, Europskoj uniji, Schengenskom prostoru i eurozoni. Kako je naglasio Hrvatska i dalje nastavlja s ispunjenjem svojih zacrtanih ciljeva, izgradnjom sigurnosne strukture u Europi i zajedničke europske budućnosti.

U nastavku govora veleposlanik je posebno istakao izuzetno dobre i prijateljske odnose između Republike Hrvatske i Republike Austrije. Naglasio je kako dvije države povezuje zajednička povijest i kultura te europske vrijednosti. Glunčić je posebno zahvalio iseljenim Hrvatima i hrvatskim udrugama u Austriji na gradnji mostova prijateljstva i suradnje između Austrije i Hrvatske te čuvanju hrvatskog jezika i identiteta, posebno istaknuvši važnu ulogu gradišćanskih Hrvata.

U svom govoru Glunčić je također spomenuo tihu komemoraciju, koja je u srijedu održana u gimnaziji BORG u Grazu, za žrtve masovnog ubojstva, koje je na današnji dan, prije točno godinu dana počinio 22-godišnji bivši učenik te škole. U toj strašnoj tragediji, koja je Austriju zavila u crno, živote je izgubilo desetero ljudi: devet učenika i nastavnica, a 11 osoba je ozlijeđeno. Na kraju svog govora hrvatski veleposlanik je najavio središnje iznenađenje ovogodišnje svečanosti proslave Dana državnosti RH i hrvatskih Oružanih snaga - rezanje lošinjskog krokanta sabljom. To su zajedno, na atraktivan način uspješno učinili veleposlanik Glunčić i gradonačelnik Opatije Kirigin, uz buran aplauz publike i potom kušanje tog impresivnog tradicijskog specijaliteta s otoka Lošinja, u režiji Primorsko goranske županije.

Gospodarstvo Primorsko-goranske regije bilo je sjajno predstavljeno preko poznatih tvrtki. Ali ne samo tvrtki, nego i konkretnih gurmanskih i eno-delicija toga kraja, od kojih se gosti nisu odvajali. Bila je to prava uživancija mirisa, okusa i opipa, pogotovo kada se radi o pršutu. “Primorsko-goranska županija oduvijek je bio prostor susreta, otvorenosti i povezanosti različitih kultura. U tom kontekstu moja Opatija zauzima posebno mjesto. Grad je bogate povijesti i međunarodnog ugleda. Upravo su austrijski gosti i tradicija Austro-ugarskog razdoblja ostavili snažan trag u identitetu Opatije”, istakao je gradonačelnik Opatije Kirigin u svom govoru, dodavši:

“Izuzetno se trudimo da turizam u Opatiji živi cijele godine i to kroz zdravstveni i kongresni turizam, te bogati program raznih manifestacija”. Kirigin je potom najavio najvažniju manifestaciju- “RetrOpatiju”, koja počinje za dva tjedna, kada će, kako je rekao, cijeli grad biti “pozornica na otvorenom”. U nastavku je gradonačelnik Opatije predstavio i gospodarske i turističke potencijale Primorsko-goranske županije. Vezano uz Kvarner, posebno je istakao kako je Međunarodni institut za gastronomiju prepoznao ne samo vrhunsku gastronomiju Opatije nego cijelog Kvarnera, dodjelivši mu titulu “Europske regije gastronomije za 2026. godinu”.

Kirigin je zahvalio ne samo Veleposlanstvu RH u Austriji na pozivu da se predstavi u Beču nego i Hrvatima koji žive i rade u ovoj alpskoj državi i Hrvatsku u Austriji predstavljaju na najbolji mogući način.

Po onome što je promovirano i kušano u Beču, očito da svi putevi vode prema Opatiji i Primorsko-goranskoj regiji. O velikom prijateljstvu i vojnoj suradnji Hrvatske i Austrije govorio je potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane RH Ivan Anušić.

“Hrvatska i Austrija dijele dugu i bogatu povijest. Međutim, ne mogu ne spomenuti izuzetno važnu ulogu Austrije u danima kada je Hrvatskoj bilo najteže, kada se je borila za svoju neovisnost, za međunarodno priznanje i svoju opstojnost. I upravo je s Alojzom Mockom bila ta koja je pomogla Hrvatskoj. To Hrvati zaboraviti neće niti smiju”, rekao je Anušić u svom obraćanju nazočnom skupu.

“Kao ministar obrane želim naglasiti da će suradnja Hrvatske i Austrije osnažiti, ojačati na relacijama vojne industrije, obrambene industrije i generalno na području vojne suradnje. To je još jedna prilika da naše i austrijsko gospodarstvo ojača, kao i naše međusobne gospodarske i političke veze”, naglasio je u Beču potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane. Svi govornici čestitali su Hrvatima Dan državnosti i Oružanih snaga RH.

Nakon govorancija, svečani program nastavljen je nastupom Jazz orkestra Hrvatske vojske pod dojmljivim ravnanjem bojnika Davora Dropulića. Bio je to jedan fantastičan vojno-glazbeni spektakl za pamćenje. Njega je svojim sjajnim glasom i stasom te prigodnim programom domoljubnog karaktera uveličala naša mlada vokalna solistica Nika Pastuović, oduševivši goste, okupljene na svečanoj proslavi u Beču. Njoj se je pridružio i jedan od solista Jazz orkestra HV-a, doista upečatljivih glasovnih mogućnosti. Publika je zajedno s izvođačima pjevala bezvremenske domoljubne, ljubavne i ostale pjesme i evergreene iz repertoara poznatih hrvatskih glazbenika.

Kroz program je dvojezično vodila Mirna Jukić Berger, predstavnica Hrvata iz Austrije pri Savjetu Vlade RH za Hrvate izvan RH i austrijska Olimpijka u plivanju. Svečani prijem svojim povijesnim odorama uveličali su i članovi Povijesne i počasne postrojbe Zrinske garde Čakovec. “Predstavljanje u Beču nam je jako važno. Nadam se da smo uspješno predstavili našu gastronomiju Opatije, Kvarnera kao prijestolnice gastronomije i cijele Primorsko-goranske županije. I da smo delicijama privukli naše ljude i njihove austrijske prijatelje da nas dođu posjetiti. Austrijanci su naši najvjerniji gosti i u samom su vrhu po broju posjetitelja. Nadamo se da će tako biti i ovoga ljeta. I da smo last`minit pojačali sezonu”, rekao je za Večernji list gradonačelnik Opatije Kirigin.

“I ove godine je naglasak bio obrambenoj suradnji Republike Hrvatske i Republike Austrije. Naše su zemlje vrlo bliske i vojna suradnja zbog trenutno turbulentne situacije u svijetu, zbog rata u Ukrajini i na Bliskom Istoku, sve više dobiva na značaju. Europske zemlje moraju ojačati, govoriti jednim glasom i zajednički nastupati, jer svi mi imamo odgovornost za očuvanje mira i stabilnosti u Europi”, rekao je za Večernji list veleposlanik Glunčić. “Dobro je da je naš ovogodišnji gost na svečanoj proslavi bila upravo Primorsko-goranska županija, sa svojom gastronomsko-turističkom promocijom. Mi računamo i na naše iseljene Hrvate i gradišćanske Hrvate, koji na svoj suvereni način predstavljaju našu zemlju u Austriji”, istakao je Glunčić.

Ministar Anušić je za Večernji list rekao da je Hrvatska čvrsto integrirana u europske vojno-političke, sigurnosne i gospodarske strukture. “Hrvatska i Austrija razvijaju novi oblik suradnje. U Grazu ćemo 21. rujna imati na Danu industrije mogućnost za početak suradnje na području obrambene industrije, među dvjema Komorama koje se bave generalnom sigurnošću. To je prilika za zajedničke projekte. Kada se radi o obrambenoj industriji, ona se u Hrvatskoj sve više razvija. Već ima preko 180 tvrtki, što manjih, što većih, koje se bave obrambenom sigurnošću. Neke od tih tvrtki su donedavno bili start upovi, a sada su već tvrtke s ozbiljnom budućnošću”, istakao je Anušić.

Na naš upit kako ocjenjuje poslovnu stranu bečke svečanosti, hrvatski ministar obrane nam je odgovorio:

“Ovo je potvrda koliko je važna promocija Hrvatske u Austriji, za koju je zaslužna i velika zajednica Hrvata koji ovdje žive i rade. Kako u Beču, tako i u cijeloj Austriji. Oni su naši promotori. Između Austrije i Hrvatske postoji dugogodišnja uspješna diplomatska i gospodarska suradnja. Posebno kada se radi o turizmu, našem najvažnijem izvoznom proizvodu. To smo i danas vidjeli na predstavljanju Primorsko-goranske županije. Međutim, važno je, uz turizam, razvijati i druge proizvode”. Kako austrijski političari stalno ističu važnost zajedničke potpore Austrije i Hrvatske zemljama jugoistočne Europe na njihovom europskom putu i ulasku u EU, pitali smo potpredsjednika Vlade RH i hrvatskog ministra obrane, kako on na to gleda?

“Hrvatska upravo to radi. Ona je faktor stabilnosti u zasigurno najnestabilnijem dijelu Europe ili na njenom rubnom dijelu. Govorimo o Bosni i Hercegovini koja hoće u EU i Srbiji koja ne zna hoće li ili neće u EU, te o teškoj i kompliciranoj povijesti, iz koje treba izvući pouke. Hrvatska je punopravna članica EU-a i NATO-a i ima veliku ulogu u stabilizaciji, komunikaciji i konekciji tih zemalja s ostatkom Europe. Hrvatska je zainteresirana za mir i stabilnost na području jugoistočne Europe i sve te zemlje vidi i želi ih vidjeti u Europskoj uniji. Ne samo Bosnu i Hercegovinu i Srbiju nego i Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju, kao i Kosovo”, rekao je za Večernji list ministar Anušić.

Istakao je značaj političkih i vojnih kontakata na visokoj razini, koji su prema njegovom mišljenju, važan doprinos jačanja savezništva unutar europske sigurnosne arhitekture. Ono što također treba na kraju bečke svečanosti spomenuti je da je svaki gost i uzvanik pri odlasku dobio vrećicu s “Podravkinim” proizvodima. U svakom slučaju, sjajna promocija!