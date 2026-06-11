Šimuniću vratili mobitele roditelja: Iz policije su se ispričali

Gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću jutros su, nakon jučerašnje pretrage njegova doma i ureda po nalogu USKOK-a, vraćeni mobiteli njegovih roditelja. Kako doznaje Index, vraćene su dvije omotnice i dva zapisnika o povratu privremeno oduzetih predmeta. Povrat uređaja potvrdio je i sam Šimunić. "Iz policije su mi se jučer ispričali i jutros su roditeljima vraćeni mobiteli", rekao je za Index Šimunić.

Dan ranije kazao je da je policija u ranim jutarnjim satima došla u njegov obiteljski dom te da je vrata otvorila njegova majka. Tada su, prema njegovim riječima, oduzeti i mobiteli njegovih roditelja. "Nju je ovo teško pogodilo. Uzeli su i njoj mobitel, a mama je bolesna i ide na preglede. Sada nema pristup ni mailu. Užasno je to", kaže Šimunić. Pretrage su izazvale snažne reakcije javnosti jer je Šimunić posljednjih mjeseci javno upozoravao na moguće nepravilnosti u sportskim savezima. Sam tvrdi da je postupanje istražitelja povezano upravo s tim istupima, dok iz DORH-a i USKOK-a takve navode odbacuju.

Prema neslužbenim informacijama, izvidi se odnose na organizaciju Adventa u Oroslavju 2024. godine. Istražitelji provjeravaju poslove Turističke zajednice Grada Oroslavja, kojoj je Šimunić tada bio na čelu kao gradonačelnik i predsjednik Turističke zajednice. Pod povećalom su i poslovi s poduzetnicima Tomislavom Čavkom te Romanom Rogovićem, povezani s klizalištem, sajamskim kućicama i festivalskom opremom.

USKOK je priopćio da se izvidi vode više od godinu dana, a temelj su kaznene prijave skupine gradskih vijećnika. Među njima je i bivši gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak, poznat iz afere "Kaj bi ti štel biti?" Šimunić poručuje da nema što skrivati i da je istražiteljima dostupan. "Nije me pogodilo, ne želim šutjeti. Cijelo jutro govorim isto. Na raspolaganju sam, neka uzmu sve. Neka ide do kraja. Ne krijem ništa", rekao je Šimunić za Index.

Dodao je da mu je neobično što je pretraga provedena, a da nije priveden. "Ne sjećam se da su nekom političaru došli na pretres, a da ga nisu priveli. I to puno govori o onome što se danas događa", rekao je Šimunić. Tvrdi i da su istražitelji uzeli uređaje na kojima su bili podaci o netransparentnom trošenju novca u sportskim savezima, koje je, kako kaže, namjeravao javno objaviti. "Opasna su ovo vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna", napisao je ranije na Facebooku.

USKOK odbacuje tvrdnje da su pretrage povezane sa Šimunićevim javnim istupima o sportskim savezima te navodi da se postupanje odnosi na sumnje povezane s organizacijom Adventa u Oroslavju. Na slučaj su reagirali i političari. Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da nije na njemu procjenjivati tajming postupanja DORH-a i USKOK-a. "Ni na vama, ni na meni nije suditi kada je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, neovisno o tajmingu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Hrvatskoj", rekao je Bačić. Dodao je da se i u ovom slučaju treba poštovati presumpcija nevinosti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz oporbe poručuju da ne znaju dovoljno o samom predmetu, ali problematiziraju način i trenutak postupanja.iz Mosta rekao je da DORH-u ne vjeruje previše, ali se nada da je Šimunić čist. Dalibor Paus iz IDS-a upozorio je da izbor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića otvara sumnje u postupanje DORH-a, dok je Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a ocijenila da je tajming akcije sporan zbog Šimunićevih nedavnih istupa o sportskim savezima. Šimunić, međutim, poručuje da neće stati. "Ovo je tek početak borbe za demokraciju" "Sve mogu dokazati. Iza mene ne stoji nitko. Iza mene je narod. Zbog toga moram nastaviti", rekao je Šimunić. "Ovo je tek početak borbe za demokraciju naše zemlje", dodao je.