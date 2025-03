Hrvati 'popljuvali' ovaj europski grad: 'To je Balkan sa zapada, ne bi ga poželio ni najgorem neprijatelju'

Hrvati već tradicionalno, zbog posla i potrage za bojim životom, sele u zemlje poput Njemačke ili Irske, a ima ih zapravo po cijelom svijetu - od Amerike do Australije. Na Redditu su stoga poveli raspravu u tome koji grad u Europi im je najomraženiji. Naime, netko od korisnika postavio je pitanje - U koja tri europska grada ne bi nikada živjeli?

Na to je pitanje stiglo mnoštvo odgovora. Među prvim je iskočilo ime jednoga grada - Brussels, Brussels, Brussels- napisao je jedan korisnik, dok je drugi komentirao: - Balkan zapadne Europe.

- To je grad koji nije trebao postojati - dodao je netko.

Neki su komentirali: - Ne bih nikada živio u gradu. Samo priroda i društvo.

- Rim, Beograd i na treće mjesto može bilo koji veliki lučki grad! Rim zato što je zmazan, pun lopovluka i preplavljen turistima! - još je jedan od komentara.

- Bratislava. Depresivna i dosadna.

- Kopenhagen, Stockholm, Oslo. Općenito mi je odbojan skandinavski stil u svemu.

Zatim je na tapetu ponovno došao Brussels. - Bio sam tamo tri mjeseca i nikad više. Ni najgorem neprijatelju ne bih poželio Brussels.

Među komentarima su se našli i neki hrvatski gradovi, korisnici su spomenuli: Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Delnice, Gospić, Obrovac...

>>FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će najpopularnije hrvatske destinacije izgledati za 100 godina. Plitvička jezera su nestvarna>>