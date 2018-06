Istraživanje pokazalo zbog čega sve Hrvati napuštaju zemlju

Glavni razlozi zbog kojih se ljudi iseljavaju iz Hrvatske jesu bolji standard te svjetonazor i moralne vrijednosti.

Pokazalo je to istraživanje o tome zbog čega Hrvati odlaze u inozemstvo koje je proveo portal MojPosao na gotovo 1300 ispitanika. U istraživanju je sudjelovalo 43 posto osoba koje imaju iskustvo rada u inozemstvu te njih 57 posto koji to iskustvo nemaju. Tako je 63 posto ispitanika koji imaju iskustvo rada izvan Hrvatske navelo da im je glavni razlog traženja posla u inozemstvu bio bolji životni standard, dok je taj razlog navelo 75 posto ispitanika koji su u Hrvatskoj.



A ono što bi trebalo još više zabrinuti naše političare jest to da je čak 58 posto ispitanika izvan Hrvatske i 68 posto iz Hrvatske kao drugi razlog odlaska iz zemlje navelo svjetonazor i moralne vrijednosti. To im je važnije od, primjerice, bolje plaćenog posla u struci ili veće mogućnosti učenja i napredovanja. Osobe koje su sudjelovale u istraživanju u svojim komentarima kao razloge odlaska navodile su još i nemogućnost pronalaska posla u Hrvatskoj, veliku birokraciju, korupciju i nepoštovanje zakona.

Najveći su izazovi Hrvatima pri odlasku u inozemstvo, prema ovom istraživanju, odvojenost od obitelji i prijatelja, rješavanje stambenog pitanja te prilagodba novom mentalitetu. Na portalu MojPosao navode da među ispitanicima s iskustvom rada izvan Hrvatske gotovo polovica još uvijek boravi u inozemstvu. Isto tako njih polovica boravila je u Njemačkoj, a tu zemlju za novi život odabralo bi 63 posto ispitanika iz Hrvatske kada bi se odlučili na odlazak. Austriju bi odabralo njih 53 posto, a Irsku 50 posto.

Porazan je podatak i da bi se čak 50 posto ispitanika iz Hrvatske trajno preselilo u inozemstvo. A još je poraznije što je 52 posto ispitanika iz Hrvatske koji imaju obitelj s djecom spremno trajno se iseliti iz zemlje. U inozemstvo pri tome ne želi svega sedam posto osoba iz Hrvatske koje su sudjelovale u istraživanju.

Trećina ispitanika s iskustvom rada izvan Hrvatske pristala je raditi posao koji ne bi radili u Hrvatskoj. Kao glavne razloge za prihvaćanje takvog posla naveli su visinu plaće te osjećaj cijenjenosti od poslodavca u inozemstvu. Gotovo polovica onih koji još žive u Hrvatskoj pristala bi raditi posao koji ne žele raditi u Hrvatskoj. Razlozi su i u njihovu slučaju – visina plaće i osjećaj cijenjenosti. Pri tome njih većina priželjkuje plaću višu od 2000 eura.

Ispitanici koji su u inozemstvu prihvatili posao koji nisu željeli raditi u Hrvatskoj učinili su to radi plaće od 1000 do 2000 eura (29 posto) te radi plaće veće od 2000 eura (21 posto). A kao prednosti za ostanak u Hrvatskoj ispitanici iz obje skupine na prvo mjesto su stavili obitelj i prijatelje. Vrlo je zabrinjavajući i podatak da je u istraživanju sudjelovalo najviše osoba u dobi između 26 i 35 godina, i to 40 posto iseljenika i 45 posto onih iz Hrvatske.

Gotovo polovica ispitanika ima visoku stručnu spremu. Najviše ispitanih iseljenika u inozemstvo je otišlo iz Zagreba i okolice (39 posto) te istočne Hrvatske (20 posto), dok su u najmanjoj mjeri u inozemstvo otišli ispitanici iz sjeverne Hrvatske (osam posto). Valja napomenuti i da su osobe koje su sudjelovale u istraživanju u obje skupine uglavnom zaposlene – njih 85 posto.