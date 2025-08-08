Hrvati na obali otkrili dopuštaju li rodbini besplatno ljetovanje. Većina ima granice, a jedan iznenadio: 'Pa nisam lud'

Jedna objava na Redditu nedavno je pokrenula zanimljivu raspravu o vječnom ljetnom problemu – što kada bliska rodbina ili prijatelji žele besplatno ljetovati u vašoj nekretnini na moru? Korisnik koji je otvorio temu postavio je jednostavno pitanje vlasnicima apartmana, kuća i vikendica na obali: nude li smještaj obitelji i prijateljima sami ili ih jednostavno ne znaju odbiti? Jesu li pritom u financijskom gubitku jer su planirali iznajmljivati, ili im prostor stoji prazan pa im nije bitno? Posebno je zanimalo jesu li nekretninu uzeli na kredit, planirajući barem dio ulaganja vratiti iznajmljivanjem, a sada se suočavaju s obitelji koja "nema osjećaja" i pokušava ljetovati besplatno.

Rasprava koja je uslijedila otkrila je široki spektar iskustava. Jedan korisnik ispričao je kako su on i brat naslijedili kuću koju je ranije koristila njihova majka. Ona je, kaže, imala običaj puštati rodbinu da dolazi kad god poželi, i to bez ikakve naknade, ali nije znala postaviti granice. “Uvijek bi netko dolazio bez najave, a kad bi njoj bilo previše, iskaljivala bi se na meni. Tipičan slučaj osobe koja je prema svima najbolja, a najbližima najgora.”

Nasuprot tome, jedan korisnik ispričao je potpuno suprotan primjer: svekar i svekrva svake godine ih sami pozivaju da s djecom dođu na more i ne žele ni čuti da im nešto plate. “Bili smo skoro mjesec dana, a nisu nam dali ni račune da platimo. Sretni su što im unučad može uživati na moru”, napisao je korisnik, dodavši da nikada ne bi pitao za smještaj bilo koga drugoga, a kamoli prihvatio ponudu. Drugi su priznali da dopuštaju korištenje vikendice bliskim osobama, ali uz određena pravila – primjerice, da se unaprijed najave i da dolaze samo kad nitko od članova obitelji ne planira biti tamo. Neki čak ističu da im je drago kada netko boravi u kući jer se tako nekretnina koristi više nego da samo stoji prazna.

Ipak, nije mali broj onih koji su kategorički protiv bilo kakvog “besplatnog ljetovanja”. Vlasnici koji se profesionalno bave iznajmljivanjem kažu da nema besplatnog smještaja – čak ni za njih same. Van sezone su spremni popustiti, ali tijekom ljeta je svaki dan važan, a gubitak prihoda nije nešto što si mogu priuštiti.

Jedan od najoštrijih komentara došao je iz priče o rođacima iz Njemačke koji su godinama dolazili besplatno u apartman iznad magistrale u Dramlju. Nikada nisu ponudili da plate, niti su donijeli išta zauzvrat. Kada im je vlasnik jednog ljeta rekao da ne mogu doći u lipnju jer njegov sin planira biti tamo, rođaci su se naljutili. “Ništa im nije bilo jasno, i dalje su mrtvi hladni pitali mogu li doći u kolovozu. Naravno, odbijeni su”, ispričao je korisnik i dodao kako su ti isti ljudi svake dvije-tri godine kupovali novi auto u Njemačkoj, ali bi u Hrvatskoj rado “điberili” na tuđi račun. Neki su pak priznali da im je kuća “zabranjena zona” za rodbinu, osim ako sami nisu prisutni. “Nije mi vikendica javno dobro. Kuća se ne iznajmljuje, pa je ne dijelim. Isto mi dođe. Nisam lud da mi netko mjesec dana jede iz tanjura i spava na mom krevetu”.