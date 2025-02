Hrvat na Njuškalu prodaje kovanice za 45.000 eura. Stručnjak upozorava: 'To je čista glupost'

Nakon što se u javnosti proširila vijest o rijetkim kovanicama od jednog i dva eura koje su na Njuškalu oglašene za 45.000 eura, krenulo je masovno kopanje po džepovima i novčanicima ne bi li se pronašlo još primjeraka dotičnih kovanica. Ipak, mnogi se pitaju i je li uopće moguće da te kovanice vrijede toliku svotu. S obzirom da se na oglasniku iste prodaju za različite cifre, čini se da nitko zapravo ne zna koliko vrijede navedene kovanice pa smo za odgovore pitali numizmatičara Zlatka Viščevića.

Radi se o kovanicama od jednog i dva nizozemska eura sa likom bivše kraljice Beatrix, čije se cijene na oglasniku kreću od samo deset eura pa do vrtoglavih 45.000 eura. Po čemu su te najskuplje toliko posebne? Stručnjak upozorava da – nisu. „To nema s realnim stvarima nikakve veze. To je gubitak vremena i takvim stvarima ne treba posvećivati pažnju jer se realno radi o glupostima. U našoj domaćoj numizmatici ima jako malo stvari koje postižu tu cifru. Mislim da nema niti jedna kovanica novijeg datuma da uopće dostiže tu cijenu, to je čista dezinformacija“ objasnio je. Navodi kako je najskuplja kovanica eura izdanje Monaka Grace Kelly koja vrijedi nešto više od 4.500 eura te da su to kovanice koje su rađene baš za kolekcionare i ne može ih se pronaći u opticaju.

„Vi možete otići na Njuškalo i otvoriti masu tih oglasa sa fantastičnim ciframa pa imate fotografije koje imaju zaokružene neke greške zbog kojih navodno više vrijede, ali to nema nikakvog uporišta na tržištu. Nitko ne plaća takve cijene i to je jednostavno dezinformacija, i to dosta šašava“, ističe. Dodaje da ako netko postavi neki oglas s nekakvom cijenom, pogotovo ako je suluda, ne znači da će se prodati po toj cijeni ili da se ikada uopće proda te da je motiv tih oglasa vjerojatno ili da se to uvali nekome tko ne zna koliko vrijedi ili da se to radi zbog privlačenja pažnje i klikova.

Objašnjava kako takvi lažni oglasi imaju negativne posljedice za ljude koji krenu mahnito kopat po novčanicima i nazivat numizmatičare da procijene njihove pronalaske, a kad saznaju da se ipak neće obogatiti, poprilično se uzrujavaju i ljute. Kako kaže, cijela priča poprima dublju dimenziju kada to krenu tražiti umirovljenici koji se u današnjem svijetu ne snalaze u informacijama i ne znaju prepoznati lažne vijesti.

„To je čak i malo etički delikatno jer se time stvara uzbuna u javnosti. I ako vi imate ekonomsku situaciju koja nije baš najbolja i sad kažete ljudima da pretražuju novčanik jer mogu pronaći nešto što vrijedi dvije, tri četiri, pet tisuća eura, to im onda daje neku lažnu nadu da 'evo rješenja za sve moje probleme'“, napominje Zlatko Viščević i poručuje da „to što nađete možete slobodno potrošiti u dućanu“ jer nema straha da će se potrošiti nešto što vrijedi par tisuća eura.

