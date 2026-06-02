Naoružani muškarac ubio šest članova obitelji pa presudio sebi, među žrtvama i djeca

Naoružani muškarac ubio je šest članova svoje obitelji, a zatim oduzeo vlastiti život, u pucnjavi u ponedjeljak u gradu Muscatineu na istoku američke savezne države Iowe, priopćila je policija. Preliminarna istraga pokazala je da je do oružanog pohoda "došlo nakon obiteljske svađe", priopćila je policijska uprava Muscatinea, grada na rijeci Mississippi preko puta Illinoisa. Nije navedeno što je izazvalo krvoproliće. Policijski službenici koji su se prvi našli na mjestu zločina malo nakon podneva po lokalnom vremenu pronašli su četiri žrtve ustrijeljene u stambenoj zgradi.

Iako je osumnjičeni ubojica pobjegao s mjesta događaja prije dolaska policije, brzo je identificiran kao Ryan Willis McFarland (52) iz Muscatinea, a pronađen je na gradskoj šetnici uz rijeku u blizini pješačkog mosta, rekao je šef policije Anthony Kies obraćajući se novinarima. Dok su policajci razgovarali s njim, oduzeo si je život, rekla je policija. Nakon što su se pojavile informacije koje ukazuju na to da je možda bilo još žrtava, policija je pronašla tijela još dvojice muškaraca za koje se vjeruje da ih je McFarland upucao, jednog u obližnjoj kući, a drugog u poslovnom prostoru.

Vjeruje se da su sve žrtve članovi obitelji napadača, rekao je Kies, ali zasad nisu javno identificirani. Prema ABC-ju najmanje su dvije žrtve djeca. Šef policije rekao je novinarima da McFarland ima prethodni kriminalni dosje, ali je odbio dati detaljnije informacije. Muscatine, grad s oko 24 000 stanovnika, sjedište je okruga Muscatine i leži oko 240 kilometara istočno od glavnog grada Iowe, Des Moinesa.