UŽIVO Protuprosvjednice zaustavile kolonu, policija ih strpala u marice

Četvrti nacionalni Hod za život, obitelj i Hrvatsku ove godine održava se pod geslom: Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj - nerođenu djecu!

Kolona je krenula oko 10. 30 sati, no ubrzo je i zaustavljena nakon što su prosvjednicima u koloni Hod za život, put prepriječile protuprosvjednice koje su sjele na Ilicu, a koje je silom pomaknula policija.

10:58 Policija je protuprosvjednice odvela u marice nakon čega je kolona nanovo krenula Ilicom

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regović/Pixsell

10:52 Protuprosvjednice sjede na cesti, policija ih upozorava i naređuju im da se da se sklone. Marice su otvorene. Policija upozorava da će primijeniti mjere prisile

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Pixsell

10:48 Ima 20 žena protuprosvjednica. Kolona stoji i pjeva Thompsona "Lijepa li si"....Policija snima sve

10:45 Protuprosvjednici su stali na put koloni u Praškoj ulici koja još nije ni krenula. Pretpostavlja se da će ih policija tražiti i da odu i maknu se s rute Hoda za život

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:38 - Krenula je formirana kolona sa Zrinjevca, a okupljeni pjevaju pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Među okupljenima neki nose i transparente s natpisima: Svaki život počinje začećem i Svako ljudsko biće ima pravo na život, a pridružili su im se i časne sestre i franjevci.

Foto: Mateja Ježovita I tri studentice su sretne što su danas na ovom događaju:

"Lijepo je što se održava ovakva manifestacija koja slavi život i obitelj i drago nam je što smo dio toga. Život i obitelj su jako važna stvar i došle smo to podržati. "

Organizatori inicijative 'Hod za život' ranije su najavili kako će od 10 do 13,30 sati biti obustavljen promet u centru Zagreba jer će sudionici, krenuvši od Zrinjevca, hodati preko Praške ulice do Trga bana Josipa Jelačića, zatim će se uputiti Ilicom i Mesničkom do Strossmayerova šetališta, pa Ćirilometodskom do Trga sv. Marka.

Inicijativa se održava pod geslom "Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj - nerođenu djecu!". Organizatori su poručili sudionicima da su, osim zastava Hoda za život, dopuštene samo nacionalne zastave, a svaki pokušaj unošenja drugačijih zastava ili transparenata smatrat će se namjernim pokušajem diskreditiranja Hoda za život.