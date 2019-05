Predsjednica primila predstavnike Hoda za život

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u petak je na njihov zahtjev primila organizatore "Hoda za život", koji se u subotu održava u tri hrvatska grada, i u razgovoru naglasila važnost komunikacije sa svim društvenim skupinama koje sudjeluju u važnim društvenim procesima na temi zaštiti obitelji i majčinstva, priopćeno je iz njezina Ureda.

U priopćenju iz Ureda predsjednice navodi se da su predstavnici inicijative istaknuli kako im je želja osvijestiti javnost da život započinje začećem, a posebno su upozorili na loš društveni položaj žena koje žele imati djecu i raditi te poručili da je diskriminacija trudnica i majki nedopustiva.

Predstavnici inicijative Hod za život kod predsjednice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Važnost zaštite obitelji i majčinstva

"Predsjednica Grabar-Kitarović naglasila je važnost komunikacije sa svim društvenim skupinama koje sudjeluju u važnim društvenim procesima na temi zaštiti obitelji i majčinstva, te je naglasila potrebu poboljšanja mjera populacijske politike, poput omogućavanja statusa roditelja-odgajatelja, majke ili oca, ali i dječjeg doplatka kao univerzalnog prava svakog djeteta bez obzira na financijska primanja roditelja”, kaže se u priopćenju.

"Hod za život” u subotu se po prvi puta održava u Zadru i Splitu, a po četvrti put u Zagrebu.

Koordinatorica inicijative za Zagreb Magdalena Krpina Zdilar izjavila je nakon sastanka na Pantovčaku da je predsjednica saslušala njihove planove i prijedloge kako osigurati zaštitu života od začeća do prirodne smrti, kako trudnicama i majkama, mladim obiteljima pružiti podršku i savjetovati da se odluče na što veći broj djece. "Drago nam je da nas je primila i saslušala", rekla je.

Sastanak s predsjednicom tražili su, rekla je, jer im je jako važno da ona bude upućena u ono što smatraju da je zabrinjavajuće pitanje u Hrvatskoj.” "Važno nam je da čuje, jer je ona naša predsjednica”, dodala je.

Upitana kako gleda na mogućnost da na "Hod za život" dođe velik broj političara, pa i kandidata s lista za izbore za Europski parlament koji se održavaju u nedjelju, odnosno da možda njihovu akciju iskoriste za samopromociju, Krpina Zdilar je odgovorila kako ne može reći koji će biti njihovi motivi za eventualni dolazak, dodavši da su dobrodošli svi koji podržavaju život od začeća do prirodne smrti, ali bez stranačkih obilježja.

"Hod za život" bez skrivenih poruka

Odbacila je i ocjene dijela javnosti kako je sama akcija prosvjed protiv premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a uoči europarlamentarnih izbora.

"Ovo je hod za život, obitelj i Hrvatsku i nemamo nikakve skrivene poruke. Dapače, imamo jednu vrlo jasnu i glasnu poruku, a to je da želimo zaštititi svaki život”, rekla je podsjetivši da se "Hod za život" i prethodnih godina održavao zadnjeg ili predzadnjeg vikenda u svibnju.

Sutra neće, rekla je, slati posebne poruke Vladi. "Mi želimo svakom građanu dati do znanja da život počinje začećem, da svi budu informirani da srce djeteta kuca već 18. dan nakon začeća i to su naše glavne poruke. I naravno, kako glasi naše geslo - da zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj, a to su nerođena djeca koja nemaju svoj glasni glas”, poručila je.

U izaslanstvu inicijative na Pantovčaku bilo je 12 članova, među njima i predsjednica udruge U ime obitelji Željka Markić.

Policija privela prosvjednike koji su ometali Hod za život