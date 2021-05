Hoće li Slovenci moći dolaziti u Hrvatsku? Janša otkrio kakav režim očekuju za ljeto

Slovenski premijer Janez Janša u ponedjeljak je najavio kako očekuje da će do 15. lipnja epidemija koronavirusa u toj zemlji biti pod kontrolom pozvavši se pritom prije svega na novu dinamiku pristizanja cjepiva.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata, uz smanjeni opseg testiranja, potvrđeno 209 novih zaraza koronavirusom te pet preminulih među oboljelima.

"Ovo nije kraj epidemije, ali s obzirom na novu dinamiku isporuke cjepiva možemo realno računati da će se to dogoditi sredinom lipnja", kazao je Janša u izjavi prilikom posjeta bolnici u Slovenj Gradecu, no upozorio je da se do tada treba pridržavati propisanih mjera. Po njegovim riječima sada povoljnija epidemiološka situacija ne smije dovesti do opuštanja, posebno s obzirom na nove varijante virusa.

"Molim sve da do 15. lipnja primjenjuju preventivne mjere. Ne smijemo misliti da je sve svemu kraj, ali smo blizu toga", naveo je slovenski premijer, dodavši kako smatra da će ovoga ljeta biti moguće živjeti bez većih ograničenja i restrikcija.

"Ako učinimo sve što je u našoj moći, ovog ćemo ljeta imati relativno mali broj restrikcija, slično kao prošle godine", ocijenio je slovenski premijer.

Slovenska vlada objavila je da je u nedjelju, s 1380 testova, potvrđeno samo 209 novih zaraza, a postotak pozitivnih nalaza pao je na 15,1 posto, sa skoro 20 koliko je bio dan ranije.

Aktivnih slučajeva sada je u zemlji 9.503, no u bolnicama je i dalje visokih 605 hospitaliziranih covid pacijenata, od čega 152 na intenzivnim odjelima, premda se broj zadnjih dana više ne povećava. Trenutno, 14-dnevna incidencija zaraze u Sloveniji na sto tisuća stanovnika iznosi 448.

Ukupan broj preminulih povećao se na 4.263, a do sada je protiv covida-19 cijepljeno 427.449 ljudi odnosno oko 23 posto, dok je obje doze cjepiva dobilo 10 posto ukupnog stanovništva.

Epidemiolozi do kraja lipnja očekuju procijepljenost od 60 posto

Po pisanju medija, zbog većih količina cjepiva pristiglih prošlog tjedna epidemiolozi predlažu da se kampanja cijepljenja ubrza jer su zalihe trenutno velike, a neradnim danima i za praznike cijepi se samo po nekoliko stotina ljudi.

Kako je na vladinoj konferenciji za novinare kazala epidemiologinja Mateja Logar, koja vodi vladin znanstveni savjet za covid-19, istina je da se cijepiti može bržim tempom, ali nije istinita informacija koju su objavili mediji da je trenutno na zalihama 160.000 doza cjepiva.

Broj je bitno manji, svi se nadamo i želimo da bude procijepljeno što više ljudi. Uz bolju nabavu cjepiva, koju očekujemo i u sljedećem razdoblju, realno je da do kraja lipnja možemo cijepiti i imunizirati 60 posto odrasle populacije, navela je Logar, koja ističe kako se mnogo očekuje i od nove aplikacije za pozive na cijepljenje i evidenciju cijepljenih, koja je trenutno u fazi testiranja.

Kako je za medije izjavio imunolog Toman Jerala, Slovenija je manje uspješna od zemalja u EU-u koje uspijevaju cijepiti sve više stanovnika. Stoga po njemu treba mijenjati strategiju cijepljenja kako bi do kraja lipnja moglo biti cijepljeno sve više mlađih ljudi. Postoji i prijedlozi da se, s obzirom na sve veće količine cjepiva, omogući cijepljenje svima koji dođu u centre za cijepljenje, bez obzira je su li pozvani ili ne.