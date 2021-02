Most i SDP: Nećemo sudjelovati u rušenju kvoruma

Hoće li se i danas u podne, kada je na dnevnom redu Sabora glasanje, dogoditi da neće biti kvoruma što znači da neće biti i glasanja? Pitanje je to koje se nameće nakon neslužbeno dobivenih informacija da vladajućima danas u Saboru nedostaje jedna zastupnica i jedan, navodno od korone oboljeli zastupnik, pa dio oporbe namjerava napuštanjem sabornice opet srušiti kvorum. Doznavši da ideju rušenja kvoruma navodno predlažu i zagovaraju Dalija Orešković iz Centra i Vesna Vučemilović iz Domovinskog pokreta, pokušali smo to provjeriti kod navedenih zastupnica.

- Zadatak oporbe nije da čuva i drži kvorum vladajućima. Zadatak oporbe jest da kontrolira vlast i ukazuje što vlast radi loše. Smatram da ova vlast upropaštava državu, kao prvo zbog koruptivnog načina vođenja države, a potom zbog nedostatka vizije, znanja i nespremnosti da Hrvatsku pokrene u pravcu bilo koje strukturne reforme bez koje Hrvatska naprosto nema šanse profunkcionirati kako treba. Danas vladajući nemaju vlastitu većinu i moj stav je da je za bilo kojeg saborskog oporbenog zastupnika poražavajuće pomagati HDZ-u da ostane na svojoj vladajućoj poziciji. Marijana Puljak i ja, kao zastupnice stranke Centar, nećemo sudjelovati u glasanju, a kako će postupiti drugi oporbeni zastupnici i iz kojih razloga će oni možda sačuvati kvorum to neka raščiste sami sa sobom, svojom savješću i sa svojim biračkim tijelom - kazala nam je danas Dalija Orešković iz Centra.

Kada smo je upitali je li točno da je ona inicijatorica i ovog današnjeg rušenja kvoruma te da joj se u tome pridružila i Vesna Vučemilović iz Domovinskog pokreta, Dalija Orešković najprije reče da ne zna kako će u ovoj današnjoj situaciji postupiti Domovinski pokret ili bilo koji drugi saborski zastupnički klub.

- Znam samo da svi zastupnički klubovi imaju istu informaciju koju imam i ja i o kojoj ste mi vi pitali. Pitanje je samo imaju li vladajući većinu ili ne. Zadatak održavanja parlamentarne većine problem je i zadatak te iste većine. Oporba treba imati vlastiti cilj, a taj cilj ne smije biti čuvanje vladajućih od situacije u kojoj bi mogli biti ugroženi, jer to onda nije oporba, to je onda dio vlasti. To da danas nećemo sudjelovati u glasanju naša je odluka, nas u Centru. Nedavno, kada se prvi put srušio kvorum, kada se trebalo glasati o ukidanju obaveznih članarina u HGK, mi smo tada bili inicijatori rušenja kvoruma. No, ovdje se radi o jednom fundamentalnom principu jer Andrej Plenković u takvim i sličnim situacijama vrlo vješto plasira svoje spinove o takozvanoj destruktivnosti oporbe. Time se biračima ugrađuju krivi stavovi o tome čemu oporba zapravo služi, a jedan dio političke scene, bilo iz neznanja bilo iz straha ili nekih drugih razloga, tome podilazi, što smatram opasnim i lošim. Ostali zastupnički klubovi znaju moj stav, znaju ga i ovaj put. Svatko od nas ima svoju savjest i svoju odgovornost. Ja nikoga ne nagovaram, ali ne bježim i ne poričem da smo o tome razgovarali prošli put i da sam ja prošli put sve oporbene klubove pozvala na sastanak vezano uz rušenje kvoruma. Ovaj put nisam nikoga zvala, ali o tome smo razgovarali. Pametnome dosta - kazala nam je Dalija Orešković.

Kako Vesnu Vučemilović nismo mogli dobiti na mobitel, informaciju o sudjelovanju Domovinskog pokreta u rušenju današnjeg kvoruma provjerili smo u toj stranci. Iz Domovinskog pokreta nam poručiše da će zastupnici te stranke danas sudjelovati u glasanju, a da njihova zastupnica Vesna Vučemilović danas nije prisutna u Saboru.

Kako je za rušenje saborskog kvoruma potrebno ujedinjenje oporbe i njihov masovniji izlazak iz sabornice u trenutku glasanja, pokušali smo provjeriti kako će se u podne ponijeti ostali oporbeni klubovi.

- Most danas neće rušiti kvorum zato što smo mi konstruktivna stranka koja će uvijek gledati raditi u interesu hrvatskog naroda kojeg u Saboru i zastupamo. Kada smo se prošli put dignuli i napustili sabornicu prilikom glasanja tada smo cijeloj hrvatskoj javnosti htjeli pokazati da je micanjem Zakona o HGK iz dnevnog reda glasanja srušena demokracija i Sabor je sveden na cirkus, što nismo htjeli podržati - kazao nam je Mostov Zvonimir Troskot potvrdišvi da će Mostovi zastupnici u podne sudjelovati u glasanju.

A nakon što smo se samo dvadesetak minuta prije glasanja čuli i s predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom moglo se doznati da rušenja kvoruma ipak neće biti jer će i SDP u podne sudjelovati u glasanju.

- Mi u rušenju kvoruma sudjelovati nećemo. Kvorum se ne ruši iz hira - kratko, jasno i razolutno poručio je Peđa Grbin.

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"