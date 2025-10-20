Hoće li Bačić popustiti pritiscima i ipak dopustiti etažiranje u turističkim zonama?

Nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u javno savjetovanje uputilo nacrt novog Zakona o prostornom uređenju s odredbom koja zabranjuje etažiranje u turističkim zonama, fronta za i protiv "članka 68." po šavu je podijelila sektor. S jedne su strane zagovornici tvrde zabrane kako bi se zaustavila apartmanizacija i betonizacija obale, s druge, hotelijeri, investitori i dio struke koji tvrde da bi takav potez presjekao financijsku žilu kucavicu za hotele više kategorije, zaustavio niz projekata i naštetio razvoju elitnog turizma. Dodatno ulje na vatru dolio je splitski investitor Vicenco Blagaić koji je u podcastu DuLista izjavio da na zabrani "insistira ministar turizma Tonči Glavina", iako je formalni predlagatelj resor ministra Bačića. Blagaić, koji stoji iza megaprojekta Hrvatski san, zatvorenog luksuznog resorta kraj Dubrovnika, tvrdi da je u razgovoru s Bačićem doznao da su najveći lobisti za potpunu zabranu velike hotelske kompanije Valamar i Maistra, ujedno i najutjecajnije članice Hrvatske udruge za turizam. Ministarstva na takve navode zasad ne odgovaraju, ali politička temperatura i pritisci su porasli. Zbog kontroverzne odredbe o zabrani etažiranja najavljeno je osnivanje Udruge investitora u elitni turizam na Jadranu, a Vladi se s upitima javljaju i strana veleposlanstva. U narativu "tko kome popušta" sada se čita i tihi sukob sektorskih politika – očuvanje prostora kao najvrednijeg resursa koji imamo nasuprot financijskoj izvedivosti luksuznog hotelijerstva.