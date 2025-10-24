HND kritizirao presudu: Sud u Osijeku odbacio tužbu fotografa i kaznio ga plaćanjem troškova suđenja

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) objavilo je kako je Trgovački sud u Osijeku donio prvostupanjsku presudu kojom se odbija tužba Mateja Šimića protiv Glasa Slavonije zbog objave ukupno 49 njegovih fotografija bez navođenja imena autora. HND presudu naziva "skandaloznom" te pojašnjava kako je riječ o fotografijama snimljenih tijekom utakmica i aktivnosti NK Belišća. Šimić je naveo da je predočio materijalne dokaze autorstva i suradnje s NK Belišćem.

- Prvostupanjski sud je, međutim, tužbeni zahtjev odbio i donio presudu kojom je, između ostalog, zatražio da ja plaćam parnične troškove, a razlozi presude sadrže niz procesnih i dokaznih propusta koji po mom mišljenju i mišljenju moje odvjetnice Maje Bilić Paulić predstavljaju povredu prava na pravično suđenje i pogrešnu ocjenu dokaza - kaže.

Fotografije su u vrijeme objave, navodi HND, bile javno dostupne na službenoj Facebook stranici NK Belišća. Tuženik je tvrdio da tužitelj nije vlasnik autorskih prava te da je Glas Slavonije imao dozvolu NK Belišća za korištenje fotografija, pozivajući se na dopis kluba u kojem stoji da tužitelj "tada nije bio u poslovnom odnosu s klubom“. Pritom, nije pružen dokaz o navodnoj suglasnosti kluba.

- Za HND je ova presuda neprihvatljiva i smatramo da je kolega i naš član Matej Simić pružio dovoljno dokaza da je autor fotografija. Ovime se šalje kriva poruka - poručio je Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.

Goran Penić, predsjednik Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, ističe kako je prvostupanjska presuda neugodno iznenađenje. - Glas Slavonije objavio je 49 Šimićevih fotografija, koje ne samo da nije potpisao, nego je uklonio njegov watermark, a kod nekih fotografija je bilo vidljivo da ga nisu uklonili do kraja, što je još jedan dokaz da su bili svjesni tko je autor fotografija, da ga namjerno nisu potpisali, da nisu imali njegovo pisano dopuštenje da ne želi biti naveden kao autor niti im je bilo onemogućeno da ga navedu kao autora - navodi Penić.