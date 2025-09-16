Naši Portali
Novi val SMS prijevara

Hitno upozorenje: Otkrivene lažne poruke u ime e-Građana, ne nasjedajte na ovaj SMS

Foto: e-Građani
VL
Autor
Večernji.hr
16.09.2025.
u 10:54

Riječ je o tipičnom primjeru pokušaja prijevare poznatog kao phishing, pri čemu se prevaranti lažno predstavljaju kao državne institucije kako bi od građana pribavili osjetljive podatke ili ostvarili financijsku korist

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavijestilo je građane da su se posljednjih dana pojavile lažne SMS poruke koje se predstavljaju kao službene obavijesti sustava e-Građani. Iako na prvi pogled djeluju autentično, važno je naglasiti da takve poruke nisu poslane putem sustava e-Građani te da službene obavijesti nikada ne sadržavaju poveznice koje vode na nepoznate internetske stranice niti od građana traže unos osobnih podataka ili uplatu bilo kakvih sredstava.

Riječ je o tipičnom primjeru pokušaja prijevare poznatog kao phishing, pri čemu se prevaranti lažno predstavljaju kao državne institucije kako bi od građana pribavili osjetljive podatke ili ostvarili financijsku korist. Takve poruke, iako izgledom podsjećaju na službenu komunikaciju, imaju jedini cilj zavarati primatelja i navesti ga na unos korisničkih podataka na lažnim stranicama.

Ministarstvo stoga poziva građane na poseban oprez te naglašava kako je najbolje rješenje takve poruke ignorirati i odmah ih obrisati. Ako postoji bilo kakva sumnja ili ako građani smatraju da su možda postali žrtva prijevare, preporučuje se da se bez odgode obrate Nacionalnom CERT-u ili najbližoj policijskoj postaji. Podsjećamo sve korisnike da se u elektroničke usluge Republike Hrvatske može pristupiti isključivo putem službenog portala e-Građani te da su svi drugi pokušaji kontaktiranja građana putem poveznica ili zahtjeva za unos podataka znak potencijalne prijevare.

Foto: Ministarstvo pravosuđa

