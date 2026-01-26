Naši Portali
ZABAVA NA CESTI

Ovo se rijetko viđa: Dalmatinski grad preplavili ljudi u pidžamama, prizori su nestvarni

26.01.2026.
u 10:47

Organizatori su zahvalili svima koji su sudjelovali te podsjetili da se događanja nastavljaju već u nedjelju, 1. veljače

U Vodicama su započele tradicionalne pokladne svečanosti, koje mještani vole nazivati petim godišnjim dobom. Tom je prigodom pokladnoj gradonačelnici simbolično predana vlast nad gradom, podignuta je pokladna zastava, a Poljana je ponovno postala središte smijeha, šale i dobre zabave, što će potrajati sve do 17. veljače. Posebno razigrana atmosfera vladala je jučer navečer, kada je dio grada izašao na ulice odjeven u pidžame i ogrtače. Na poziv pokladne udruge, građani su iz ormara izvukli ono što inače ne bi nosili izvan kuće - pidžame, spavaćice, ogrtače, viklere i druge neobične kombinacije. Kako je sve to izgledalo, pokazale su fotografije koje je na Facebooku objavila udruga Vodiški pokladi.

Kako navode, zaplesalo se kolo, park je ispunio pokladni vlakić, a glazba se čula i s pozornice, dok su se vesele pidžame družile i širile osmijehe. Organizatori su zahvalili svima koji su sudjelovali te podsjetili da se pokladna događanja nastavljaju već u nedjelju, 1. veljače, na Trci karića.

Ključne riječi
poklade Vodice

