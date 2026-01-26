Naši Portali
U VRHU EUROPE

Ovo je pet najtežih poslova u EU: Evo tko u Bruxellesu radi pod najvećim pritiskom

Foto: Reuters/screenshot x/European commission
1/5
Autor
Tea Tokić
26.01.2026.
u 10:45

Iako visoke plaće, utjecaj i vidljivost zvuče primamljivo, svakodnevni pritisci, unutarnje borbe za moć i složeni odnosi među državama članicama čine neke funkcije u Bruxellesu izuzetno teškima.

Za neke političare Bruxelles je mjesto na koje se šalju kada postanu problem kod kuće ili kada ih se želi maknuti iz nacionalne politike. Za druge je to prilika za prestižnu funkciju koja često nadilazi njihovo iskustvo ili formalni rang. No, bez obzira na titulu, rad u središtu Europske unije može se vrlo brzo pretvoriti u političku noćnu moru. Iako visoke plaće, utjecaj i vidljivost zvuče primamljivo, svakodnevni pritisci, unutarnje borbe za moć i složeni odnosi među državama članicama čine neke funkcije u Bruxellesu izuzetno teškima. Prema analizi portala Politico, ovo su poslovi koji se trenutačno smatraju najzahtjevnijima.

Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a

Bivši nizozemski premijer Mark Rutte našao se u možda najnezahvalnijoj ulozi u Bruxellesu. Njegov posao danas manje se svodi na upravljanje NATO-om, a više na pokušaje očuvanja saveza u vrijeme povratka Donalda Trumpa na vlast u SAD-u. Trumpove izjave o Grenlandu i otvoreno propitivanje smisla NATO-a stavljaju Ruttea u stalno balansiranje između diplomacije i političke štete. Iako ga kolege opisuju kao političara kojem “ništa ne prianja”, čak i njemu posao postaje gotovo nemoguć. Jedan europski diplomat slikovito je poručio da je “hodanje po žici na jakom vjetru lakše od posla glavnog tajnika NATO-a u ovim okolnostima”.

NATO Secretary General Mark Rutte visits Croatia
NATO Secretary General Mark Rutte speaks during a joint press conference with Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic (not pictured), in Zagreb, Croatia, January 12, 2026. REUTERS/Antonio Bronic Photo: Antonio Bronic/REUTERS
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Paula Pinho, glavna glasnogovornica Europske komisije

U vrijeme Ursule von der Leyen, komunikacija Europske komisije postala je zatvorenija nego ikad. Glavna glasnogovornica Paula Pinho svakodnevno se pojavljuje pred novinarima, ali često bez konkretnih odgovora — ne zato što ih ne želi dati, već zato što ih nema ili ih ne smije iznijeti. Odluke se donose u uskom krugu, a informacije se dijele na strogoj “need-to-know” osnovi. To je rezultiralo situacijama u kojima su mediji o zdravstvenom stanju predsjednice Komisije doznali izvan službenih kanala, što dodatno naglašava težinu posla koji Pinho obavlja.

Foto: European Commission

Kaja Kallas, šefica europske diplomacije

Pozicija visoke predstavnice EU-a za vanjsku politiku oduvijek je bila nezahvalna, no Kaja Kallas suočava se s dodatnim problemima. Europska komisija joj je oduzela dio nadležnosti, uključujući Mediteran, te paralelno radi na smanjenju utjecaja diplomatske službe EU-a. Prema tvrdnjama upućenih izvora, odnosi između Kallas i Ursule von der Leyen izrazito su loši, a njezina politička snaga dodatno je ograničena činjenicom da dolazi iz male države i relativno slabe političke grupacije.

EU foreign policy chief Kaja Kallas visits Bosnia and Herzegovina
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission Kaja Kallas addresses soldiers during a visit to the EUFOR Base (European Union Forces in Bosnia and Herzegovina) in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, November 3, 2025. REUTERS/Amel Emric Photo: AMEL EMRIC/REUTERS
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Bálint Ódor, mađarski veleposlanik pri EU

Zastupati Mađarsku u Bruxellesu u vrijeme Viktora Orbána znači hodati po minskom polju. Zbog bliskih odnosa Budimpešte s Moskvom i otvorenog koketiranja s Trumpom, mađarski veleposlanik Bálint Ódor često se nalazi u neugodnoj poziciji. Tijekom mađarskog predsjedanja Vijećem EU-a postojale su ozbiljne sumnje među diplomatima oko dijeljenja osjetljivih informacija s Mađarskom, upravo zbog straha od ruskog utjecaja.

Foto: Screenshot X

Maroš Šefčovič, povjerenik za trgovinu

Kada Europska komisija ima problem koji se čini nerješivim, često se okreće Marošu Šefčoviču. Najdugovječniji aktualni povjerenik EU-a sudjelovao je u rješavanju Brexita, Zelenog plana, a danas vodi trgovinske pregovore u eri nove globalne nestabilnosti. Osim toga, često preuzima politički “nezgodne” zadatke umjesto predsjednice Komisije, uključujući i nastupe pred Europskim parlamentom u najosjetljivijim trenucima.

FILE PHOTO: European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic speaks to media
FILE PHOTO: European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic speaks to media members as he attends the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Economic Ministers' Meeting and EU Trade Commissioner Consultation in Kuala Lumpur, Malaysia September 25, 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo Photo: HASNOOR HUSSAIN/REUTERS
Foto: HASNOOR HUSSAIN/REUTERS

