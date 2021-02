HDZ: Vučetić podržavao Rena Sinovčića, Vučetić: Sinovčića je stvorio HDZ, a Kalmeta i Bandić su isti

Nakon što je Marko Vučetić nezavisni kandidat za gradonačelnika Zadra uz podršku SDP-a i AM, jutros prozvao HDZ i njihova županijskog predsjednika Božidara Kalmetu za barbarizam i unazađivanje Zadra oglasio se i zadarski HDZ. Vučetića nazivaju luzerom, političkom udavačom od pravaša preko Mosta do SDP-a i podsjećaju na njegov poraz na izborima na Viru. Među ostalim tvrde i da je Vučetić bio podržavatelj Rena Sinovčića na prošlim lokalnim izborima, koji je inače bio dugogodišnji član HDZ-a pa čak i protukandidat Božidaru Kalmeti za predsjednika HDZ-a!? Nedugo potom odgovorio je postom i Vučetić...

Priopćenje HDZ-a objavljujemo u cjelini:

- O VJEČNIM LUZERIMA, PREOBRAĆENICIMA I PLAGIJATORIMA

Tresla se brda, rodio se miš! Ta rečenica najbolje opisuje današnje predstavljanje koje je upriličila neprincipijelna koalicija SDP-a i Akcije seniora, pardon, mladih. Marko Vučetić je i službeno proglašen gradonačelničkim kandidatom spomenute, interesne koalicije te je nastavio vrijeđati na razini koja je daleko od akademske i filozofske.

Dok smo od rata na ovamo zajedno s građanima Zadra gradili naš grad, mijenjali ga nabolje i postigli uspjehe na kojima nam zavide mnogi drugi gradovi, Marka Vučetića nije bilo nigdje. Da se poslužimo njegovim rječnikom - pokazao se egzogenim kandidatom. Njegov rad i njegovo političko djelovanje obilježili su mijenjanje strana, nerealna ambicija, nered i destrukcija koju ostavlja za sobom. Prošao je sve političke opcije, od onih pravaških, preko Rene Sinovčića kojem je bio jedan od najžešćih javnih podupiratelja, Mosta i sada SDP-a.

Nakon što je uvjerljivo poražen za izborima za načelnika Vira 2013. godine do te mjere je zaoštrio odnose na otoku da je situacija rezultirala nezapamćenim scenama, neredima i ponašanjem koje nitko normalan ne želi u svojoj sredini.

Nakon toga organizirao je tribine Ruži Tomašić (tada HSP AS), Milanu Kujundžiću (Hrvatska zora), a nakon što je dobio „odbijanac“ HDZ-a uspješno se „uvalio“ Mostu i na parlamentarnim izborima 2016. s 649 glasova ušao u Sabor.

Ni ta politička ljubav nije bila dugog vijeka pa se nakon izbacivanja iz kluba Mosta počeo prodavati za ljevičara. Prvi je najavio kandidaturu za predsjednika države 2019., ali jednako brzo je od nje i odustao. U svega 8 godina doživio je više preobraćenja i mijenjanja zastava od ikoga na ovim područjima te sa znatiželjom iščekujemo koja će se sljedeća markica naći ispred imena ove političke udavače, već sada vrlo sumnjivog morala.

SDP, nekoć relevantna stranka u političkom životu grada Zadra, potvrdila je kadrovsku krizu, jer među svojim članstvom nisu uspjeli pronaći kandidata s kojim bi barem upisali, dostojanstveniji poraz. Koliko su neinventivni svjedoči i činjenica da nisu uspjeli smisliti ništa bolje nego li plagirati slogan kampanje „Srcem za Zadar“, koji je već upotrijebljen na lokalnim izborima 2009. godine od liste Željka Predovana.

Svakako da ovakva svađalačka retorika, agresivnost i vrijeđanje koji će očito obilježiti Vučetićevu kampanju nisu dobri za političku kulturu i uopće za javni prostor u našem gradu. Zadrani nikad nisu dali zeleno svjetlo rušiteljima, a puno priče i nula rada je redovito dobivalo jednako takvu podršku na izborima.

Dok je Branko Dukić skupljao potpise i sredstva za linearni akcelerator, on je radio nerede po Viru. Dok je lokalna vlast koju je predvodio HDZ gradila ceste, sportske dvorane, kulturne prostore, škole, vrtiće, kanalizacijske sustave…, on je neuspješno gradio svoju političku karijeru, a pritom je doprinos za naš grad bio ravan nuli, upravo kakav će biti i njegov rezultat na predstojećim izborima - istakli su iz HDZ-a. U svom priopćenju Vučetić pak ističe sljedeće:



1. Na Viru je HDZ bio u koaliciji s SDP-om, a ta koalicija je podržavala Bandićevog načelnika. Ja sam, kao nestranački kandidat, okupio preostalu oporbu: HNS-HSP-HSU. Znači li da bi Kalmeta sada, u strahu od mene, opet bio u stanju sklopiti koaliciju HDZ-a i SDP-a u Zadru? Jasno, tada će gradonačelnik biti iz Bandićeve stranke, ali, znamo i sami, da razlike između Bandića i Kalmete zapravo nema.

2. Sudjelovao sam i govorio na mnogim skupovima, a ako Kalmeta vjeruje u balkansko načelo "s kim si, takav si", onda, iz njegove perspektive prozlazi da su koji su, makar kratkotrajno, bili sa mnom zapravo filozofi.

3. Sinovčić i Kalmeta su političke, javne i ostale vještine brusili u HDZ-u. Dakle, imaju iste vještine, ali i interese vezane za ljudske potencijale. Kalmeta ima sina Erlića (na čelu je GO HDZ-a), a Sinvočić oca Erlića (suoptuženi su). Budući da znamo koliki HDZ drži do veze između očeva i sinova, kao i do nasljednog političkog prava, ne čudi što Kalmeta i ovako daje do znanja da su Sinovčić i on prošli zajedničku obuku i da za bliske suradnike biraju članove iste obitelje.

4. Volim eksperimentirati, igrati se, misliti izvan granica, ali volim ubaciti u vlastitu mišolovku one koji su je tu mišolovku namijenili drugima. Endogeni prebjeg je upao u mišolovku.

5. Ne mogu se nositi s time da ne udovoljavam visokim moralnim kriterijima endogenog prebjega i njegove stranke koja članovima, sinovima i očevima daje specifične vještine.

6. Da, izazivanjem pozitivnih emocija namjeravam izazvati nered u utvrdi koja je Zadar svela na kopiju, a taj nered se naziva sreća ponosnih i aktivnih građana Zadra. Srcem za Zadar - ističe Vučetić.

