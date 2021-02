Hrvati bi uskoro mogli u SAD bez vize: Američko veleposlanstvo objavilo odličnu vijest

Stopa odbijenih viza za turistička putovanja u Ameriku pala je 2,67 posto u prošloj godini, objavili su iz američkog veleposlanstva u Zagrebu.To znači da je i službeno ispunjen i jedan od posljednjih uvjeta između ukidanje viza između SAD-a i Hrvatske.

Preostalo je riješiti samo još nekoliko tehničkih detalja koji zahtijevaju dolazak američkog izaslanstva u Hrvatsku što je zbog COVID-a otežano, ali pozitivan ishod u ovom trenutku nije u pitanju, neslužbeno doznajemo.

Večernji list je već u rujnu pisao da će stopa odbijenica u fiskalnoj godini, koja završava 30. rujna, pasti ispod tri posto, nakon što je ostvaren cilj da u manje od mjesec dana 2000 nositelja hrvatskih putovnica zatraži i dobije vizu za Sjedinjene Američke Države.

- Službeno je! Ukupni postotak odbijenih turističkih ili poslovnih viza u Hrvatskoj pao je na 2,69% prošle godine što je nužan korak naprijed u priključivanju tzv. visa-waiver programu. Veselimo se što će Hrvati u bliskoj budućnosti putovati u SAD bez vize - napisala je Victoria J. Taylor, zamjenica američkog ambasadora u Hrvatskoj.



It’s official! The final refusal rate for Croatian tourist/business visa applicants fell to 2.69% last year, an essential step forward in joining the U.S. Visa Waiver Program. We look forward to Croatians travelling to the United States visa-free in the near future.