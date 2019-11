HDZ-u i SDP-u pada potpora, Mislav Kolakušić i dalje raste

I HDZ i SDP bilježe blagi pad potpore u studenom. Pokazuju to novi rezultati Crobarometra, a kao obrazloženje se navodi da HDZ potporu gubi zbog štrajka. Iako su i dalje prvi izbor građana, prednost im se lagano topi te su sada na 27,1 posto potpore. S druge strane, SDP je pao na 20,7 posto, i to zbog rasta Mislava Kolakušića koji je u redovitom istraživanju agencije IPSOS za Dnevnik Nove TV proglašen “dobitnikom mjeseca“.

– Taj pad, odnosno razlika u odnosu na protekli mjesec je zapravo jako mala, tako da na to ne treba dramatično gledati. Također, ovakvim istraživanjem je teško dati točan odgovor na pitanje zašto je došlo do pada potpore – upozorava Krešimir Macan, PR stručnjak za odnose s medijima i političku komunikaciju. No isto se tako slaže da štrajk može utjecati na percepciju građana te u konačnici i na rezultate izbora jer se kod ljudi nakuplja nezadovoljstvo.

Značajno je i da je stranka Mislava Kolakušića koju podržava 6,9 posto birača, uz HDZ i SDP, jedina koja prelazi izborni prag s obzirom na to da je Most prvi put nakon 2015. godine pao ispod 5 posto te je u studenom ostvario najgori rezultat od tada. Četvrti je izbor građana Stranka Milana Bandića za koju bi glasalo 4,2 posto ljudi, a s 3,9 posto odmah slijedi Živi zid koji se još uvijek nije oporavio od raskola s Ivanom Pernarom.

Foto: Nova TV

– U Hrvatskoj to nije ništa neobično, uvijek su najjači bili HDZ i SDP koje su pratile još jedna ili dvije stranke i onda je iza njih bilo joj puno manjih stranaka – kaže Macan. Tako je Most tek na šestom mjestu s 3,4 posto potpore, a slijede HSU, HSS, Pernarova stranka, Pametno, IDS, Neovisni za Hrvatsku te HNS koji podržava tek 1,3 posto građana. Neodlučno je 7,9 posto birača.

– Hrvatska nije jedna izborna jedinica tako da te male stranke mogu računati na mandate u svojim regijama, primjerice IDS u Istri ili Most u Dalmaciji. Ostale stranke računaju pak na koalicije s većima – zaključuje Krešimir Macan.