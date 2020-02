'HDZ treba resetirati, rekonstruirati na zdravim osnovama i vratiti ga članstvu'

Miro Kovač, Ivan Penava i Davor Ivo Stier u ponedjeljak su, nakon potpisivanja obrazaca za prijavu kandidatura na stranačkim izborima, poručili da na njih izlaze kao tim i opcija promjena sa sloganom "HDZ uvijek prvi”, poručivši da HDZ treba resetirati i okupiti ljude demokršćanske, državotvorne orijentacije.

Sva su trojica u izjavama apostrofirali loše rezultate stranke, najprije na izborima za Europski parlament, a potom i gubitak predsjedničkih izbora, a kandidat za predsjednika stranke Miro Kovač kazao je da "HDZ treba resetirati, rekonstruirati na zdravim osnovama, vratiti ga članstvu”.

Kovač: Za Hrvatsku čistih ruku

Njihova opcija za promjene, dodao je, otvorena je, demokratska i prihvaća sve ljude koji žele da HDZ bude "normalna stranka, ne lijevo liberalna, ne ekstremna, nego stranka ljudi koji su demokršćanske, državotvorne orijentacije”.

"Mi smo za Hrvatsku koja je čestita, sposobna, protiv Hrvatske s rođačkim i kumskim vezama. Mi smo za čistu Hrvatsku, Hrvatsku čistih ruku”, poručio je Kovač u izjavi novinarima nakon formalnog podnošenja kandidature.

HDZ će s nama uvijek biti prvi, i to je naš slogan, rekao je. "HDZ uvijek prvi. To smo mi, to je naša opcija za promjene”, kaže Kovač.

Kandidat za zamjenika predsjednika stranke Ivan Penava ocijenio je da sadašnji HDZ ne odgovara na izazove koji su stavljeni pred državu i hrvatski narod.

"Evidentno je da HDZ, sportskim žargonom rečeno, nije u dobroj formi i ne odgovara izazovima koji su stavljeni pred državu i hrvatski narod”, ustvrdio je.

Najbolji pokazatelji da nešto ne štima, naveo je, rezultati su prethodnih izbora na državnoj razini.

Čelništvo stranke, smatra, propustilo je nakon europskih izbora "pogledati se u ogledalo i izvući zaključke", a sve potom, smatra Penava, odjeci su tih loših prosudbi i odluka.

"Nažalost, to kao stranka plaćamo. A članstvo to nije zaslužilo”, rekao je i dodao da su članovi stranke zaslužili imati vodstvo koje će ih odvesti na pobjednički put.

Kandidat za potpredsjednika stranke Davor Ivo Stier poručio je da pobjeđuje HDZ koji okuplja, a loši rezultati prijašnjih izbora rezultat su, rekao je, toga što HDZ nije okupljao.

Stier: Naše se biračko tijelo podijelilo

"Jer se naše biračko tijelo podijelilo, jer se vodila politika konfrontacije s ljudima koji se isto prepoznaju na tom državotvornom, konzervativnom ili demokršćanskom prostoru, koji su znali dati glas i HDZ-u, koji su vjerojatno u dobrom dijelu i glasovali za HDZ 2016. godine na parlamentarnim izborima, ali to nisu učinili na europskim i predsjedničkim izborima”, ustvrdio je Stier.

Stoga i ova njihova "opcija za promjene", dodao je. "Zato jer moramo čuti što su nam birači htjeli reći. A oni su nam poručili - žele puno jasniju, snažniju borbu protiv klijentelizma. Žele da se prekine taj sukob s ljudima koji dijele državotvorne, demokršćanske vrijednosti, žele da se to biračko tijelo okupi, i mi ćemo to učiniti”, poručio je.

Želimo okupiti sve one koji žele takvu promjenu, a nakon unutarstranačkih izbora "svi staviti glave skupa i pobijediti na parlamentarnim izborima", zaključio je.