HDZ-ov Kliman na jedan posto od Dalibora Pausa

Pretkampanja za svibanjske lokalne izbore ovoga je puta u Istri započela prilično agresivno – vade se stare priče o navodno mutnim poslovima ovdašnjih političkih aktera, plasiraju navodne snimke kandidatkinja u bikiniju i TikTok uradci ispod pojasa, a dosta pozornosti posljednjih je dana privukla i anketa koju je, bez navođenja tko ju je naručio i proveo, objavio portal Regionalexpress. Po toj anketi, za aktualnog župana Borisa Miletića u ovom bi trenutku glasalo 27 posto birača. Druga je SDP-ova Sanja Radolović, dok predsjednika IDS-a, koji u anketi nosi 20 posto, u stopu prati HDZ-ov Anton Kliman, sa svega jednim postotnim poenom razlike.

Pokušaji prevrata u IDS-u

Takvo približavanje HDZ-ova kandidata IDS-ovu u kraju s tradicionalno dominantno lijevim biračima bilo bi doista poprilično iznenađenje, no nije ni posve za isključiti, jer je IDS u mandatu na isteku prošao prilično burno unutarnje preslagivanje. Miletić je stranku kojoj je nekad bio na čelu napustio nakon što je novo vodstvo protiv njega pokrenulo disciplinski postupak. Ostao je, međutim, na čelu županije, u kojoj je nastavio provoditi IDS-ov program, što je sve putem Županijske skupštine “blagoslivljala” većina njegove bivše stranke. IDS se u međuvremenu suočio s još jednim pokušajem unutarnjeg prevrata, i to u režiji svog počasnog predsjednika Ivana Jakovčića, koji je nedavno pokušao srušiti i Pausovu kandidaturu za župana. Paus je, međutim, ostao na nogama, i to uz dvotrećinsku potporu izaslanika na stranačkom saboru.

Iz takvih isprepletenih odnosa sadašnjih i bivših stranačkih i županijskih struktura nije se, međutim, lako iskopati u svega nekoliko mjeseci prije izbora, u čemu se vjerojatno krije i ključni razlog ovako agresivne, na trenutke i prljave pretkampanje u Istri. Dalibor Paus, međutim, ne vjeruje spomenutoj anketi i između redaka daje naslutiti kako je uvjeren da iza svega zapravo stoji Boris Miletić. ”Nije to ništa novo u političkom prostoru, pogotovo pred izbore. Kad je riječ o posljednjoj anketi koja je izišla, a u kojoj je Boris Miletić daleko ispred svih, podsjećam da je Miletić izišao iz stranke upravo zbog lažiranja anketa”, komentirao nam je Paus.

Na istu anketu rukom odmahuje i SDP-ova kandidatkinja za županicu, koja je već naveliko u kampanji, a dobar dio energije pritom je prisiljena trošiti na odbijanje prizemnih udaraca konkurencije, poput spomenutog “bikini uratka”. ”Anketama se ne treba zanositi, ne bih to činila čak ni da mi daju apsolutnu prednost. Izbori su daleko, svašta se još može dogoditi, a ja osobno planiram voditi pozitivnu, projektnu kampanju koliko god to budem mogla. S tim da ću, naravno, i uzvraćati i na prljave udarce kada to budem morala činiti”, kaže Sanja Radolović. Podsjeća pritom da su ankete i prije četiri godine davale golemu prednost Miletiću, a da je na kraju jedva pobijedio SDP-ova Danijela Ferića, sa svega 54 glasa razlike.

’Politika ozbiljan posao’

Da se ne namjerava oslanjati na ankete govori i HDZ-ov Anton Kliman, iako uz napomenu da ga ne bi previše iznenadilo kad bi se pokazalo kako se doista primaknuo na minimalnu razliku IDS-ovu kandidatu. ”To bi značilo da su me ljudi prepoznali kao ozbiljnog političara, da su prepoznali koliko sam se i do sada angažirao na razvojnim projektima za Istru koji se provode putem različitih ministarstava, ne vodeći brigu o tome radi li se o sredinama koje vode nezavisni gradonačelnici i načelnici, SDP, IDS ili bilo tko drugi. Ključ je u tome da su ti projekti važni za Istru i njezine građane”, govori Kliman. Nastavlja kako na isti način namjerava voditi i izbornu kampanju, ne na “šušuru”, već na konkretnim i kvalitetnim projektima koje, kaže, neće moći ignorirati nijedan župan ni skupštinska većina, bez obzira na to iz koje političke opcije dolazili i na kraju se nadati da će se birači voditi onim što Istri donosi korist, a ne pukom ideologijom. ”Politika je za mene ozbiljan posao, a ne besmisleni entertainment, tako sam do sada radio, tako ću nastaviti i u ovoj kampanji, bez obzira na to što pritom činila konkurencija”, zaključuje HDZ-ov kandidat za istarskog župana.