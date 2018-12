'HDZ i Vlada pogazili su sva obećanja oko sisačke rafinerije, popustili su Mađarima'

Sva obećanja koja je Plenkovićeva Vlada dala su pogazili. Pogazili su obećanje da se neće ugasiti rad sisačke rafinerije, da će otkupiti INA-u, a sada imamo pitanje nabave aviona za što su se hvalili kao jedan od najboljih poteza ove Vlade. A ispada da se ono što je dogovoreno ne može ispoštovati jer oni avioni koji su trebali biti isporučeni Hrvatskoj, SAD za njih ne da zeleno svjetlo u dogovorenom obliku – rekao je u petak ispred sisačke Rafinerije Nikola Grmoja, saborski zastupnik MOST-a koji je istaknuo da se sada povlači pitanje odgovornosti i ministra Krstičevića, "ali prvenstveno predsjednika Vlade Andreja Plenkovića“.

– Oni će morati dati odgovore na to pitanje, što se dogodilo. Ovo je definitivno najgora Vlada u povijesti RH, no pozivati njih na odgovornost nema smisla jer oni tu svijest nemaju, pokretati nekakve opozive u Saboru, kada imamo kupljenu trgovačku većinu, isto tako nema nikakvog smisla i jedino što mi, kao oporba, možemo činiti jest upozoravati na to i nadati se da će narod progledati – dodao je Grmoja koji je u Sisku održao tiskovnu konferenciju zajedno sa zastupnikom Mirom Buljem te predstavnicima županijskog i gradskog ogranka MOST-a.

U pogledu najavljenog prekida prerade nafte u sisačkoj rafineriji prozvali su Vladu za prodaju nacionalnih interesa.

– Vlada je pristala na mađarske ucjene. Ide se u smjeru gašenja sisačke Rafinerije, govori se o ulaganju u riječku rafineriju, a svi znamo da se to neće dogoditi. Kasnije će biti izlika da je transport u Rijeku neisplativ i sva nafta će se preusmjeravati u mađarske rafinerije. Očito su Vlada i premijer Plenković popustili mađarskim pritiscima, a ono što je još žalosnije da se ništa nije dogodilo i u pogledu premijerova obećanja otprije dva Badnjaka da će otkupiti INA-u – dodao je Grmoja .

Saborski zastupnik Miro Bulj istaknuo je kako su sisačka rafinerija, odnosno INA, od nacionalnog interesa.

– Jedna je Vlada pala zbog Ine i bilo bi minimalna pristojnost Andreja Plenkovića i njegove Vlade, nakon obećanja da će riješiti sisačku rafineriju, a INA doći u hrvatske ruke,da daju ostavku, proglase izbore i vrate mandat narodu. Svi bi se zastupnici sada trebali pitati kome oni služe, da li služe hrvatskom narodu, radnicima i nacionalnim interesima ili služe stranim gospodarima koje predvodi u tome krdu Andrej Plenković – dodao je Miro Bulj upitavši tko u Hrvatskoj danas brani hrvatske nacionalne interese, onako kako Orban brani mađarske.

– Ova županija doživjela je tešku devastaciju u ratu, a poslije rata od raznih Vlada smo doživjeli sve najgore. Od industrijskog središta koje smo bili nekad, sada smo svedeni na to da nam samo lažu. Kakav je to plan tvrtke, INA-e, koji ne uključuje nova radna mjesta u jednom visokoprofitnom segmentu poput rafinerijske prerade? Ovo je samo zaštita mađarskih interesa, a sve što čujemo su laži – od INA-e do nastavka autoceste do Siska koja do 2020. nije u planu – rekao je županijski vijećnik i koordinator Mosta u Sisačko-moslavačkoj županiji Milan Brigljević.

