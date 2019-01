HDZ čvrsto na vrhu, SDP nastavio padati

HDZ uvjerljivo prvi uz rast potpore, SDP i dalje drugi, ali uz nastavak negativnog trenda, a Živi zid ipak treći, no sa sve boljim brojkama. Rezultati su to redovitog mjesečnog istraživanja o društvenim i političkim preferencijama “CRO Demoskop za RTL” koji provodi agencija Promocija plus.

Prema njihovim brojkama, da su parlamentarni izbori provedeni početkom siječnja, za vladajuće bi glasalo 29,1% birača, dok bi SDP odabralo njih 16,1%, što je njihov novi najniži rezultat nakon prosinačkih 17%. Iako je, podsjetimo, istraživanje Crobarometra za Dnevnik Nove TV agencije IPSOS pokazalo da je Živi zid za 0,1 posto pretekao SDP, prema ovim je podacima on još uvijek na trećem mjestu s 13,7%. Na četvrtom je mjestu Most sa 7,2%, a slijede s 2,9 Neovisni za Hrvatsku, s 2,6 HSS te Stranka BM 365 koja je zabilježila najveći međumjesečni pad u odnosu na prosinac – s 2,7 na 1,9%. Iznad 1% izborne potpore još su samo HNS, stranka Pametno i IDS, a sve je više neodlučnih birača, sada 13,2%.

U odnosu na prošlu godinu nije se promijenilo to da je na vrhu ljestvice najpozitivnijih političara i dalje “Nitko” za kojeg se opredijelilo više od petine ispitanika. Na drugom je mjestu predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a na trećem se zadržao premijer Andrej Plenković koji je i prvi na listi najnegativnijih političara.

Tamo ga u stopu slijedi šef oporbe Davor Bernardić koji ni ovaj mjesec uopće nije među deset najpozitivnijih. Zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću porastao je rejting na negativnoj ljestvici, i to s prošlomjesečnih 6,7 na 7,3%. Na ljestvici pozitivnih još su Ivan Vilibor Sinčić, Zoran Milanović, Anka Mrak Taritaš, Dalija Orešković, Ivan Pernar, Božo Petrov i Tonino Picula, a među negativnima su Milorad Pupovac, Zlatko Hasanbegović, Milan Kujundžić, Milijan Brkić, Kolinda Grabar-Kitarović i Gordan Maras. Vlada je za svoj rad dobila ocjenu 2,28, najbolju od rujna 2017., a predsjednica je ocijenjena s 3,01. No, u ovomjesečnom istraživanju izmjerena je najniža ocjena za njezin rad među glasačima HDZ-a od početka mandata, 3,89. Najnižu ocjenu od početka mandata, 1,86, dobio je i Sabor, zbog niza zastupnika prebjega.