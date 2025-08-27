SDP kreće u izmjene svog stranačkog Statuta: Veliki dio vodstva želi da se jedna stvar ukine

Najjača oporbena stranka kreće u izmjene svog stranačkog Statuta. Idućeg utorka na Predsjedništvu stranke SDP planira oformiti i stranački tim koji će biti zadužen za pokretanje javne rasprave unutar stranke kako bi se vidjelo koje sve promjene članstvo želi. Ali već sada je jasno da je način izbora unutar SDP-a po principu jedan član, jedan glas ključno pitanje o kojem stranačko vodstvo želi čuti odgovore. Nije, naime, tajna da velik dio SDP-ova vodstva i ključnih stranačkih ljudi želi da se model jedan član, jedan glas ukine, i to za sve razine izuzev za izbor predsjednika stranke, eventualno i za izbor članova Predsjedništva. Ako bi takvo mišljenje prevladalo i nakon javne rasprave, to znači da bi u SDP-u već na prvim idućim unutarstranačkim izborima koji se moraju u svim lokalnim organizacijama održati do kraja godina glasali delegati na stranačkoj konvenciji.