“Guru konzervativaca” i sam je 2020. ušao u politiku preko Mosta

– Tragikomično mi je kad vidim što sebe u Hrvatskoj naziva konzervativnom opcijom i desnicom. Ne mislim ni da je na ljevici išta bolje. Vidim općenito nisku razinu političke kulture. Puno ću lakše uspostaviti dijalog s nekim tko promišljeno, civilizirano i artikulirano zastupa političku opciju koja mi nije bliska nego s nekim tko na primitivan, isključiv i neartikuliran način zastupa poziciju koju bih ja inače prihvatio. Nije to samo pitanje lijevog i desnog nego i pitanje razine – rekao je Nino Raspudić 2016. u jednom od intervjua za Večernji list, u kojem je od 2009. do 2020. pisao vrlo čitanu kolumnu "Kratki espresso". U istom je intervjuu odgovorio na pitanje je li žrtva predrasude da biti desničar podrazumijeva da je to netko neuk, nepristojan, agresivan i ispod akademske razine. To, rekao je, govori o društvenoj anomaliji nakon 50 godina lijevog totalitarizma i kasnijeg nastavka lijeve kulturne hegemonije.

– Ta vrsta predrasuda prema konzervativnoj poziciji govori o zatucanosti onih koji ih izriču – dodao je i upitao zašto bi se trebao braniti od objeda i govoriti da su mu roditelji fakultetski obrazovani, da je njegova majka arhitektica slušala Azru, a otac otišao u zasluženu mirovinu nakon što je 40 godina predavao matematiku, te da je živio u gradu Mostaru, gdje je i rođen u studenom 1975. godine. Maturirao je u Italiji, silom prilika, jer je bio rat u Bosni i Hercegovini. Treći razred gimnazije završio je, naime, u Makarskoj, a četvrti i peti u Trevisu. Nakon gimnazije preselio se 1994. u Zagreb.

– To je bilo kaotično vrijeme. Otac je bio cijele vrijeme u Mostaru, a majka nije mogla u izbjeglištvu imati nikakvu kontrolu nada mnom. Bili smo prisiljeni vrlo rano sazreti. Ili propasti ili sazreti. Preuzeti odgovornost za same sebe. Mislim da sam nakon svega onoga što sam prevalio preko glave s osamnaest godina došao u Zagreb kao već formirana osoba – rekao je u intervjuu koji je dao Večernjem listu 2014. godine. Znao je, rekao je, da želi studirati filozofiju i talijanistiku, iako su se roditelji nadali informatici ili elektrotehnici, koji će jamčiti sigurniji kruh. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i talijanski jezik i književnost, a potom magistrirao te 2008. doktorirao. Na tom je fakultetu i počeo predavati. Usporedo je pisao, prevodio, sudjelovao u HRT-ovoj emisiji "Peti dan"....

Prije toga veliku medijsku pozornost dobio je kao jedan od inicijatora iz mostarske udruge Urbani pokret koja je u tom gradu podigla spomenik Bruceu Leeju. Prije četiri godine, odlučio se i sam okušati u politici. Izabrao je Most. – Most nezavisnih lista profilirao se u smjeru koji je meni blizak, ima ideju da se neovisni kandidiraju unutar zajedničkog okvira – objasnio je Raspudić koji je 2020. uspio ući u Hrvatski sabor s liste Mosta, kao i njegova supruga Marija Selak Raspudić s kojom se te 2020. i vjenčao. Upoznali su se na Filozofskom fakultetu, gdje su oboje radili. Raspudiću je to bio drugi brak, nakon razvoda od prve supruge, redateljice i scenaristice Kristine Kumrić. Zato ga je Gordan Jandroković u žaru kampanje 2020. i pecnuo kad je na Facebooku komentirao Raspudićevo gostovanje u “NU2”: “Nisam gledao. Bio sam kod kćeri na ručku. Naime, imam troje djece... s istom ženom.” Nakon toga Raspudić je rekao da je ostao u dobrim odnosima s bivšom suprugom s kojom ima kćer. U 2. izbornoj jedinici osvojio je 8045 glasova, a cijela lista Mosta osvojila ih je 13.395. Doživljavalo ga se, pisalo se, kao “gurua konzervativne scene”.

– Skloniji sam konzervativnoj opciji. Mogu i rekonstruirati razvojni misaoni put koji dovodi do toga. To je dijelom rezultat i obrazovanja. Kada uvidite da vrijednosti koje se nama čine prirodne nisu samorazumljive, već su rezultat baštine koju je gradio dugi niz generacija prije nas, zatim da je civilizacija krhka te da se vrlo lako pada u barbarstvo, uvidite da ne treba raditi opasne društvene eksperimente s nekim institucijama ako nismo sigurni da će to donijeti boljitak – rekao je za Večernji list 2014. Bio je jedan od rijetkih pojedinaca iz akademskog miljea koji je javno kazao da je za tradicionalnu definiciju braka kao zajednice muškarca i žene.

– Argumentirao sam to na jedan malo drukčiji način. Smatram da se tako važna društvena institucija kao što je brak ne može mijenjati preko noći bez širokog društvenog konsenzusa – pojasnio je. Jednom je na Facebooku objavio nekoliko stvari koje ljudi ne znaju o njemu, od toga da je visok 200 cm i da je najstarije od četvero djece, do toga da je svaki razred srednje škole završio u drugoj državi – Jugoslaviji, BiH, Hrvatskoj i Italiji, dodavši i to da je pasionirani skupljač Paninijevih sličica. – Smatram da bi bila izvrsna predsjednica Hrvatske – rekao je o kandidaturi svoje supruge.

