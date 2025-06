Grlić Radman potvrdio: Hrvatska je na ruskom popisu neprijateljskih zemalja

Rusija možda nije direktna vojna prijetnja Hrvatskoj, ali ratom u Ukrajini i nastojanjem da blokira put zemalja u regiji prema Zapadu radi protivno interesima naše zemlja i predstavlja jasnu prijetnju europskoj sigurnosti, rekao je u petak šef hrvatske diplomacije za Eurojournalist. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman dao je intervju za Eurojournalist nakon posjete Vijeću Europe u Strasbourgu.

"Rusija možda ne predstavlja direktnu vojnu prijetnju Hrvatskoj, ali ratom u Ukrajini, svojim agresivnim ambicijama i korištenjem hibridnih taktika predstavlja jasnu prijetnju europskoj sigurnosti", rekao je ministar. No, kako je rekao, Hrvatska osjeća posljedice ruskog djelovanja u Hrvatskoj, navodeći kao primjer nelegalne obavještajne aktivnosti, podsjetivši da je Moskva stavila našu zemlju na tzv. popis "neprijateljskih zemalja"

"Godine 2022. smo protjerali nekoliko ruskih diplomata zbog nelegalnih obavještajnih aktivnosti, posebice velikog povećanja broja kibernetičkih napada", rekao je Grlić Radman. Također, istaknuo je, svjedočimo "destabilizirajućim aktivnostima Rusije i njezinih lokalnih partnera na zapadnom Balkanu". "Njihov cilj je blokirati put susjednih zemalja prema Zapadu, a to je protivno interesima Hrvatske i interesima europske sigurnosti", rekao je Grlić Radman.

Osvrnuo se i na propagandnu rusku mašineriju putem medija s podružnicama u Srbiji, poput Sputnika, koji, kako tvrdi, "širi protuzapadne i protuhrvatske poruke", istovremeno promičući "prorusku agendu". "Ruska ideja o 'ruskom svijetu' je utjecala na ideju 'srpskog svijeta' koja nastoji proširiti politički utjecaj Srbije na susjedne zemlje u kojima žive Srbi", rekao je šef diplomacije. Ponovio je da je Hrvatska u potpunosti solidarna sa zemljama koje se osjećaju direktno ugrožene od Rusije.

Uvjeren je da će hibridne prijetnje, poput dezinformacija i kibernetičkih napada, ostati ozbiljan problem u godinama koje su pred nama. Na pitanje novinara da li je SAD pod palicom predsjednika Donalda Trumpa i dalje pouzdan partner Europe, Grlić Radman je rekao da "SAD i dalje ostaje jedan od ključnih strateških partnera Hrvatske i Europe". Priznavajući, kako je rekao, da "različite američke administracije donose i različiti stil i prioritete", Grlić Radman tvrdi da je "temelj transatlantskih odnosa čvrst".

"Hrvatska će nastaviti investirati u to partnerstvo kao jedan od stupova naše sigurnosti i vanjske politike. SAD ostaje jedan od ključnih strateških partnera Hrvatske i Europe", rekao je ministar. Po njegovom mišljenju, ako dođe do smanjenja američke potpore Ukrajini, Europa ne smije na to gledati kao napuklinu u transatlantskom jedinstvu, već kao signal da pojača svoje kapacitete djelovanja, nešto za što se Hrvatska dugo zalaže. "Kao zemlja koja ima iskustvo rata i razumije i cijenu sukoba i vrijednost mira, Hrvatska smatra da ovo nije trenutak krize, već strateške zrelosti Europe", rekao je Grlić Radman.

Istaknuo je da će Hrvatska povećavati izdvajanje za obranu kako bi došla na pet posto BDP-a, kao što je dogovoreno na netom održanom samitu u Den Haagu. Europa, poručio je, mora investirati u nove inicijative kako bi se dodatno naoružala i osnažila mjere odvraćanja.