GRIMM će "loviti" maloljetnike koje regrutira organizirani kriminal i plaća im i do 20.000 eura za ubojstvo

Organizirani kriminal počinje kod kuće; ne s nasiljem već sa suptilnim promjenama. Ako vaša djeca odjednom koriste kriptirane aplikacije pitajte ih zašto i što kriju? Ako odjednom pričaju drugačije i koriste nove fraze, pitajte ih s kim razgovaraju? Ako vam često ne govore istinu, zapitajte se lažu li ili samo izbjegavaju odgovarati na pitanja? Pitajte ih tko su im novi prijatelji, pogotovo ako je riječ o starijim osobama koje nikada niste vidjeli.. A pitajte ih i od kuda dolazi sva ta nova odjeća i obuća i stvari koje odjednom imaju i od kuda im novac za to... Ako vas prestanu tražiti novac, a vidite da ga imaju i to dosta, zabrinite se jer to nije neovisnost već paljenje crvenih zastavica. A trebate se zabrinuti i ako vaša djeca počnu izbjegavati školu, slobodne aktivnosti, svoje prijatelje i hobije i nekadašnje rutine... Gore opisano naveo je Europol kao znakove upozorenja koje bi roditelji trebali uočiti na djeci i mladima. Jer ti znakovi, gotovo sigurno, po Europolu znače da je neko dijete ili maloljetnik stupio u svijet organiziranog kriminala. Da se maloljetnici sve češće koriste za počinjenje kaznenih djela i to ozbiljnih, pa čak i ubojstva Europol je upozorio u svom zadnjem izvješću koje se bavi procjenama ugroza od organiziranog kriminala. Dapače, angažiranje maloljetnika za počinjenje kaznenih djela, označili su kao jednu od pojava koja značajno mijenja DNK organiziranog kriminala. I baš zbog tog Europol je odlučio osnovati operativnu radnu grupu GRIMM koja bi se trebala fokusirati na borbu protiv rastućeg trenda među kriminalnim skupinama: sve češću uporabu nasilja i novačenju djece i maloljetnika za počinjenje teških kaznenih djela Operativnu grupu GRIMM vodit će Švedska, u kojoj je situacija oružanim nasiljem bandi postala tako kritična da u potragama za počiniteljima ponekad osim policije, sudjeluje i vojska. Osim Švedske u GRIMM-u će još biti Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska i Norveška. To zapravo znači, da će policije i pravosuđa tih zemalja uz pomoć Europola, koordinirati svoje akcije te razmjenjivati informacije, a bavit će se i analizom prijetnji.

Europol upozorava da su, prema podacima koje su prikupili u raznim istragama, maloljetnici umiješani u 70 posto kriminalnih aktivnosti. Upozoravaju da se maloljetnici sve više i sve jače uključuju u razne vrste kriminala, uključujući, kibernetički kriminal, prevare preko interneta, krađe, kriminal povezan s drogom, krijumčarenje ljudi, nasilje... Ako se netko pita zašto kriminalne grupe sve češće koriste maloljetnike za počinjenje kaznenih djela, odgovor glasi: to je taktika kojom se koriste kriminalne organizacije, a ponekad i terorističke grupe kako bi izbjegle uhićenja i pritvaranja, odnosno sudske presude. Međutim, Europol upozorava da je ono što je bilo rijetko, posljednjih godina postalo dosta "popularno" u sve većem broju zemalja, pa se maloljetnici sve češće koriste za sve nasilnije zadatke kao što su iznude i ubojstva.

Najnovija Europola istraživanja potvrđuju da maloljetnici igraju vrlo značajnu ulogu u trgovini i krijumčarenju drogom. To se prvenstveno odnosi na krijumčarenje i preprodaju marihuane i kokaina, dok kriminalne organizacije maloljetnike rjeđe koriste za krijumčarenje sintetičkih droga i heroina. Organizirane kriminalne skupine "zapošljavaju" maloljetnike u dobi između 13 i 17 godina koje koriste na razne načine: za dilanje droge na ulici, kao čuvare skladišta droge, kao izvlačivače droge iz brodskih kontejnera te kao osobe koje služe za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina. Europol posebno upozorava da se sve donedavno, za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina, maloljetnici nisu koristili, no sada u nekim zemljama oni čine 10 posto počinitelja takvih djela. Kriminalne organizacije ih sele od mjesta do mjesta te od regije do regije, čime ograničavaju njihovu vidljivost organima reda te umanjuju mogućnost njihovog uhićenja. Maloljetnike se regrutira preko društvenih mreža jer se u objavama na društvenim mrežama često veliča dilanje droge. Osim toga maloljetnicima se, prilikom regrutacije u kriminalni svijet, nudi znatan novac koji se kreće u rasponu od nekoliko tisuća pa sve do 20.000 eura koliko se plaća ubojstvo. A ono što je posebno značajno za one koji ih angažiraju je da maloljetnici nemaju kontakt s prvim ešalonom kriminalca, pa u slučaju uhićenja policiji ne mogu reći ništa previše korisno.

Govoreći o načinima regrutacije, Europol upozorava da organizirane kriminalne organizacije prilikom regrutacije maloljetnika koriste kodirane poruke, sleng te tzv. taktiku gamifikacije u kojoj kriminalne aktivnosti prikazuju kao izazov ili igru. U svim navedenim taktikama, kriminalne aktivnosti se prikazuju kao društveno prihvaćene ili financijski privlačne, što je isto taktika za uvlačenje maloljetnika u kriminal. Korištenje društvenih mreža i šifriranih poruka za regrutaciju maloljetnika je smišljena jer omogućava interakciju koja ne ostavlja digitalni trag, upozorava Europol. Targetiranje regrutera bit će jedan od zadataka operativne skupine GRIMM što se planira raditi koordinacijom obavještajnih podataka, zajedničkim prekograničnim istragama, mapiranjem uloga i metoda zapošljavanja koje koriste društvene mreže..... Planiraju surađivati i s tehnološkim tvrtkama lako bi se spriječilo novačenje mladih na društvenim mrežama.

