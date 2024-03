Grbin u Rimu: Rekao sam im da u Hrvatskoj ministri odlaze kao na traci

Na kongresu europskih socijalista i demokrata u Rimu, na kojem su sudjelovali praktički svi čelnici političkih stranaka lijevog centra - od njemačkog kancelara Olafa Scholza i premijera Španjolske, Portugala i Danske do predsjednika hrvatskog SDP-a Peđe Grbina - Luksemburžanin Nicolas Schmit izabran je kao kandidat za predsjednika Europske komisije nakon lipanjskih izbora za Europski parlament.

Europski socijalisti idu u kampanju s porukama da će se boriti za očuvanje proeuropske koalicije u EU, protiv suradnje s krajnjom desnicom, za socijalnu pravdu i pravednu tranziciju u borbi protiv klimatskih promjena. Grbin je sudjelovao u jednoj panel raspravi na kongresu, a pljesak dvorane predsjednik SDP-a je izmamio kad je nastup započeo na tečnom talijanskom, rekavši da mu je velika privilegija boriti se protiv fašizma i za slobodu.

Pedja Grbin zna kako šarmirati dvoranu u Rimu (reci nešto na talijanskom). Na kongresu europskih socijalista pic.twitter.com/vVNFjX8Lda — Tomislav Krasnec (@krasnec) March 2, 2024

Govorio je kako u EU treba raditi na smanjivanju nejednakosti, kako unutar pojedinih država članica (poput Italije), tako i između država članica, a Grbin očekuje da i EU može sufinancirati program priuštive stanogradnje koji SDP predviđa ako osvoji vlast u Hrvatskoj. - Cijene stanova u Hrvatskoj su odletjele u nebo. Država se u to mora uključiti, ali bilo bi fer da se uključi i Europska unija - rekao je Peđa Grbin u razgovoru za Večernji list u Rimu.

Sinoć su, uoči kongresa, šefovi stranaka imali zajedničku večeru, a Grbina smo pitali je li sa socijaldemokratskim europskim državnicima imao prilike razgovarati o premijeru Andreju Plenkoviću i njegovom osporavanju nadležnosti europskih javnih tužitelja u istrazi koja ih je odvela u Ministarstvo kulture.

- Vodio sam zanimljiv razgovor s Costom, portugalskim premijerom u ostavci - kaže Grbin. Costa je, inače, dao ostavku nakon istrage protiv njegovih najbližih suradnika, optuženih za korupciju. - Rekao sam mu da bi on u Hrvatskoj, da je na Plenkovićevu mjestu, vjerojatno odmahnuo rukom i rekao da sve to nije tema, bez obzira na policijske istrage u krugu bliskih mu ljudi. Rekao sam mu kako u Hrvatskoj ministri odlaze kao na traci i da se protiv nekih od njih provode istrage, ali da u HDZ-ovoj Hrvatskoj on kao premijer ne bi morao otići. Costa me pitao: pa kako? Odgovorio mi je da je njegova dužnost, kao premijera, čuvati institucije i funkcioniranje države. To je ono što mi u SDP-u želimo dignuti na puno viši nivo u hrvatskoj politici, ta odgovornost prema ljudima koji su te izabrali, ali i dužnosti koju imaš čast obnašati - kaže Grbin.

U govorima na kongresu europskih socijalista čula se jasna i sustavna podrška Ukrajini u obrani od ruske agresije. Na tragu tih poruka, ali i povodom lobiranja u američkom Kongresu koje je išlo s tezom da je Zoran Milanović u europskim krugovima poznat po podršci ruskoj invaziji na Ukrajinu (o čemu je Večernjak pisao proteklih dana), Grbina smo pitali: ima li Hrvatska danas predsjednika Republike koji, nakon slovačkog premijera Roberta Fica, najviše odstupa od savezničke političke potpore Ukrajini?

- Ovo što se govori o Ficu je malo pogrešno, rekao bih. Čovjek gleda prije svega interese Slovačke. Ja mu to ne mogu zamjeriti. Ali kada dođe do toga da treba donijeti ispravnu odluku, on za nju glasa. E, pa, isto tako je situacija i s Milanovićem. On ukazuje na neke stvari koje su činjenice. Može li itko zamisliti da će ovaj rat završiti potpunom pobjedom ili Ukrajine ili Rusije? Ovo drugo ne želim uopće zamišljati. Ovo prvo, ajmo se ne lagati, nije realno. I ovaj rat će prije ili kasnije morati završiti za pregovaračkim stolom. Nije isto koliko će se Ukrajina uspjeti do tada obraniti ili ne, i zato je naša predanost pomoći Ukrajini velika. Ali, u okviru Ustava RH i u okviru onoga što smo vrlo jasno rekli, a to podržavaju i drugi s kojima sam ovdje pričao: bez naše vojske na istočnoj fronti - kaže Grbin.

Na večeri s njemačkim kancelarom Scholzom, premijerom Španjolske Pedrom Sanchezom, premijerkom Danske Mette Frederiksen i drugima, Grbin je kritički spomenuo i nedavnu izjavu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o mogućem slanju europskih vojnika u Ukrajinu.

- Naš stav, stav SDP-a, a to sam poručio svojim kolegama je: prvo, ajd’ recite Macronu da ne lupeta gluposti jer ona najava da će se slati vojska u Ukrajinu napravila je štetu i svima nama, i planu Europe da pomogne Ukrajini. A drugo: ako doista želimo pomoći Ukrajini, onda ta pomoć mora biti stvarna, a ne napola. Jer ono što dobar dio država članica EU radi je ustvari samo mrcvarenje. Ako doista želimo pomoći, onda ta pomoć mora biti takva da osigura Ukrajini da se može braniti i obraniti - kaže Grbin.